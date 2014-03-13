Действие российского фильма ужасов переносит зрителей в стандартную современную новостройку. Вскоре микрорайон полностью застроят, но сейчас в новом доме никто не живет. Света и Максим – первые жильцы, которые решились сюда переехать. Но уже в первые дни после новоселья они осознают, что новостройка неспроста пустует. Сначала молодые люди думают, что кто-то незаконно живет в квартирах, ведь им постоянно мерещатся другие люди. Однако правда окажется более шокирующей и ужасной.
Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит девственное запустение. Сейчас цены на квартиры в этом доме так заманчиво низки… И продают их, оказывается, только по специальной благотворительной программе инвесторов! Когда ещё небогатым молодожёнам Свете и Максиму представится такой удивительный шанс переехать из крохотной коммуналки в собственную просторную квартиру?
Но вскоре после новоселья они начинают понимать, что с новым домом что-то не так. Странные соседи, с которыми молодожёнам никак не удаётся поговорить, сторож, больше напоминающий надзирателя в концлагере, кошмарные сны и видения, которые совсем не похожи на игру воображения… Но самое ужасное — гости, навещающие их после переезда… Гости-призраки, рассказывающие о том, какой страшной смертью они умерли в этом доме. Удастся ли Свете и Максиму выбраться живыми из дьявольской западни или уже слишком поздно?
|13 марта 2014
|Россия
|Люксор
|16+
|13 марта 2014
|Беларусь
|13 марта 2014
|Казахстан
|4 апреля 2014
|США
|13 марта 2014
|Украина
Гнетущую атмосферу удалось создать,молодцы
Но… Читать дальше…