Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит девственное запустение. Сейчас цены на квартиры в этом доме так заманчиво низки… И продают их, оказывается, только по специальной благотворительной программе инвесторов! Когда ещё небогатым молодожёнам Свете и Максиму представится такой удивительный шанс переехать из крохотной коммуналки в собственную просторную квартиру?

Но вскоре после новоселья они начинают понимать, что с новым домом что-то не так. Странные соседи, с которыми молодожёнам никак не удаётся поговорить, сторож, больше напоминающий надзирателя в концлагере, кошмарные сны и видения, которые совсем не похожи на игру воображения… Но самое ужасное — гости, навещающие их после переезда… Гости-призраки, рассказывающие о том, какой страшной смертью они умерли в этом доме. Удастся ли Свете и Максиму выбраться живыми из дьявольской западни или уже слишком поздно?