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Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Постер фильма Владение 18
Рейтинги
4.7 Рейтинг IMDb: 4.2
Оцените
10 постеров
Киноафиша Фильмы Владение 18

Владение 18

Vladenie 18 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие российского фильма ужасов переносит зрителей в стандартную современную новостройку. Вскоре микрорайон полностью застроят, но сейчас в новом доме никто не живет. Света и Максим – первые жильцы, которые решились сюда переехать. Но уже в первые дни после новоселья они осознают, что новостройка неспроста пустует. Сначала молодые люди думают, что кто-то незаконно живет в квартирах, ведь им постоянно мерещатся другие люди. Однако правда окажется более шокирующей и ужасной.

  • Это дебютная полнометражная картина для режиссера Святослава Подгаевского. Он рассказал, что всегда хотел снять фильм в жанре ужасов или триллера. В качестве локации постановщик специально выбрал не старый дом, а новый. Он счел, что это приблизит бытовые условия к российской действительности.
  • Съемки ленты начались в 2012 году. Однако в прокат она вышла спустя почти 2 года. Стадия постпродакшна затянулась на много месяцев и завершилась лишь к весне 2013-го. Объяснялось это ограниченным бюджетом, а также проблемами, связанными с прокатчиком. Он счел, что фильм ужасов лучше выпускать осенью или весной.
  • В работе режиссер опирался на такие картины как «Астрал» и аналогичные хорроры.

Сиреневые Холмы, Владение 18 — адрес обычной многоэтажки на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит девственное запустение. Сейчас цены на квартиры в этом доме так заманчиво низки… И продают их, оказывается, только по специальной благотворительной программе инвесторов! Когда ещё небогатым молодожёнам Свете и Максиму представится такой удивительный шанс переехать из крохотной коммуналки в собственную просторную квартиру?

Но вскоре после новоселья они начинают понимать, что с новым домом что-то не так. Странные соседи, с которыми молодожёнам никак не удаётся поговорить, сторож, больше напоминающий надзирателя в концлагере, кошмарные сны и видения, которые совсем не похожи на игру воображения… Но самое ужасное — гости, навещающие их после переезда… Гости-призраки, рассказывающие о том, какой страшной смертью они умерли в этом доме. Удастся ли Свете и Максиму выбраться живыми из дьявольской западни или уже слишком поздно?

Владение 18 - трейлер
Владение 18  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 12 октября 2022
Премьера в мире 13 марта 2014
Дата выхода
13 марта 2014 Россия Люксор 16+
13 марта 2014 Беларусь
13 марта 2014 Казахстан
4 апреля 2014 США
13 марта 2014 Украина
Сборы в мире $13 743
Производство Люксор
Другие названия
Vladenie 18, Block 18, A torre do mal, Nawiedzony blok 18, Владение 18, Володiння 18
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Мария Фомина
Мария Фомина
Борис Полунин
Юрий Филатов
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Жанр ужасов в российском кино пока еще находится в зачаточном состоянии,поэтому не буду судить строго
Гнетущую атмосферу удалось создать,молодцы
Но… Читать дальше…
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Владение 18 - трейлер
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