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Постер фильма Саранча
Постер фильма Саранча
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Саранча

Саранча

Sarancha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У них не было ничего общего: Артем – простой парень из провинции, работяга и поэт, Лера – столичная штучка, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти невыносима, и для приговоренных друг к другу любовников уже не существует ни правил, ни опасности, ни страха. И когда разрушительная страсть обагряется кровью, они уже не в силах остановиться...

Саранча - трейлер
Саранча  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 3 мая 2016
Премьера в мире 25 июня 2014
Дата выхода
25 июня 2014 Россия Централ Партнершип 18+
5 ноября 2015 Беларусь
5 ноября 2015 Казахстан
24 декабря 2014 США
5 ноября 2015 Украина
Сборы в мире $476 015
Производство Среда
Другие названия
Sarancha, Locust, Heupferde, Rändtirts, Сарана, Саранча, 愛の囚人, 蝗虫
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Петр Федоров
Петр Федоров
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Наша рецензия

Артем и Лера - почти современные Ромео и Джульетта нашего времени с  парочкой поправок: он - простой рабочий парень (правда, с задатками поэта), она - столичная студентка и дочь состоятельных родителей. Их курортный роман не заканчивается с последним месяцем лета и толкает влюбленных в бездну страсти - разумеется, крышесносяще безумной. Однако не стоит ожидать чего-то возвышенного, да и сравнение с Шекспиром, пожалуй, не совсем уместно и даже оскорбительно для последнего - потому что от…
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Саранча - трейлер
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