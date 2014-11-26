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Астерикс: Земля Богов Астерикс: Земля Богов
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Asterix: Le Domain de Dievx

Астерикс: Земля Богов, 2014

2014 / Франция
7.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Цезарь, давно жаждущий одолеть народ Галлии, собирается поменять тактику. Теперь император планирует отказаться от напористой атаки и устроить строительную оккупацию, чтобы победить обладателей тайны волшебного снадобья. Вокруг поселения, где находятся Астерикс и Обеликс, с ужасающей скоростью начинает возводиться новый Рим, или, как называют его захватчики, Земля Богов. Вскоре галлы становятся всего лишь маленьким кварталом огромного мегаполиса. Неразлучным главным героям нужно сохранить национальный колорит и достояние своего народа.

  • Это первый полнометражный анимационный 3D-фильм об Астериксе.
  • Роже Карель озвучивал Астерикса уже в девятый раз. Первый состоялся в 1967 году. На момент работы над «Землей Богов» актеру было 87 лет.
  • Когда галлы пытаются придумать, как убрать римлян из лесной чащи, глава поселения говорит: «Вы приходите ко мне в лес, но не уважаете меня». Это отсылка к знаменитой фразе дона Корлеоне в культовом фильме «Крестный отец».
  • Эпизод в котором Обеликс взбирается по зданию, является отсылкой к «Кинг-Конгу».
  • Панорамикс, загораживая от солдат захватчиков емкость с зельем, цитирует Гэндальфа из трилогии «Властелин колец».

Цезарь раскрывает свой финальный план по избавлению от неукротимых галлов раз и навсегда. Поскольку его армия не способна подавить «последний очаг сопротивления», он решает попробовать тайное вторжение. Цезарь строит новый Рим — Землю Богов — вокруг деревни Астерикса, ставя галлов перед выбором: стать римлянами или исчезнуть. Несмотря на попытки Астерикса и Обеликса остановить строительные работы, новые здания появляются очень быстро, и римские граждане уже начинают мирно вторгаться в их окружение, принося хаос и смятение в деревню Астерикса.

7.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 18 декабря 2014
Премьера онлайн 19 августа 2016
Премьера в мире 26 ноября 2014
Возраст 0+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Астье
Александр Астье
В ролях
Роже Карель
Лионель Астье
Лионель Астье
Серж Папагалли
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Эли Семун
Эли Семун
Все актеры и съемочная группа
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Астерикс: Земля Богов
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