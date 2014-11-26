Астерикс: Земля Богов, 2014

Цезарь раскрывает свой финальный план по избавлению от неукротимых галлов раз и навсегда. Поскольку его армия не способна подавить «последний очаг сопротивления», он решает попробовать тайное вторжение. Цезарь строит новый Рим — Землю Богов — вокруг деревни Астерикса, ставя галлов перед выбором: стать римлянами или исчезнуть. Несмотря на попытки Астерикса и Обеликса остановить строительные работы, новые здания появляются очень быстро, и римские граждане уже начинают мирно вторгаться в их окружение, принося хаос и смятение в деревню Астерикса.