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Любовь во время монстров
Love in the Time of Monsters
Любовь во время монстров, 2014
2014 / США
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6.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Жанр:
комедия
ужасы
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6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
8 марта 2014
Премьера в мире
8 марта 2014
Возраст
18+
Бюджет
$500 000
Режиссер
Мэтт Джексон
В ролях
Даг Джонс
Кэйн Ходдер
Паула Родс
Шон Уэзерли
Марисса Скелл
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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