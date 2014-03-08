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Любовь во время монстров Любовь во время монстров
Киноафиша Фильмы Любовь во время монстров
Love in the Time of Monsters

Любовь во время монстров, 2014

2014 / США
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 марта 2014
Премьера в мире 8 марта 2014
Возраст 18+
Бюджет $500 000
Режиссер
Мэтт Джексон
В ролях
Даг Джонс
Даг Джонс
Кэйн Ходдер
Паула Родс
Шон Уэзерли
Марисса Скелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь во время монстров 2 постера
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