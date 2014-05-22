Артему восемь лет, и он знает больше, чем Википедия. Ему хорошо известно, что такое рентабельность и бизнес-план. Ни новейшие гаджеты, ни игрушки на заказ его не интересуют. На первом месте совершенно другой подарок. И для того, чтобы получить его, одного желания оказывается мало. Прагматичный Артем разрабатывает четкий и гениально рассчитанный план, покупает билет и собирает чемодан. Остается главное — найти надежного компаньона.

А вот и Он — Миша. Ему тридцать лет, и он терпеть не может детей. Особенно, таких, как Артем. Миша живет на окраине и скрывается от уплаты большого долга. Он никогда не принимал серьезных решений и не совершал взрослых поступков, он продолжает верить в лотерею. До тех пор, пока… волей случая не оказывается тем самым попутчиком Артема.