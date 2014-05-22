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Подарок с характером

Podarok s kharakterom 18+
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Факты

О фильме

Артем — чрезвычайно умный ребенок для своих 9 лет. И ему трудно угодить с подарком: его не интересуют гаджеты и дорогие игрушки. Но чтобы получить то, что хочется, одного желания недостаточно, и мальчик разрабатывает целый план…

  • Премьера прошла 22 мая 2014 года.
  • Сыграть роль предприимчивого и трогательно мечтающего о встрече с мамой сына олигарха мечтали тысячи мальчишек, и Михаил Галустян, занятый в этом фильме в роли своего тезки-аниматора, даже объявлял в своем твиттере о поиске юного талантливого актера из любой точки России. В результате главную роль исполнил Артем Фадеев. Его герою в фильме исполняется 9, исполнителю было на момент съемок 10.
  • Артем не новичок в мире кинематографа: его кинодебют состоялся в 2009 (сериал «Заградотряд»). 2010 оказался «урожайным»: парень снимался в 5 телепроектах, в 2 из них — в главных ролях: в мини-сериале «Метель» и фильме «Карусель».
  • Первоначально персонаж Галустяна должен был появляться в «рабочей обстановке» в костюме белого полярного мишки. Но репетиции и пробные кадры подсказали нужный образ: это должна быть панда!
  • Критики отметили сходство картины Карена Оганесяна со знаменитой «Игрушкой» с Пьером Ришаром.
  • Галустян не только играет ключевую роль в этой ленте, но и является ее сопродюсером.

Артему восемь лет, и он знает больше, чем Википедия. Ему хорошо известно, что такое рентабельность и бизнес-план. Ни новейшие гаджеты, ни игрушки на заказ его не интересуют. На первом месте совершенно другой подарок. И для того, чтобы получить его, одного желания оказывается мало. Прагматичный Артем разрабатывает четкий и гениально рассчитанный план, покупает билет и собирает чемодан. Остается главное — найти надежного компаньона.

А вот и Он — Миша. Ему тридцать лет, и он терпеть не может детей. Особенно, таких, как Артем. Миша живет на окраине и скрывается от уплаты большого долга. Он никогда не принимал серьезных решений и не совершал взрослых поступков, он продолжает верить в лотерею. До тех пор, пока… волей случая не оказывается тем самым попутчиком Артема.

Подарок с характером - трейлер 1
Подарок с характером  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 мая 2014
Дата выхода
22 мая 2014 Россия КароПрокат 6+
22 мая 2014 Беларусь
22 мая 2014 Казахстан
6 июня 2014 США
22 мая 2014 Украина
13 июня 2014 Эстония
Сборы в мире $3 998 673
Другие названия
Podarok s kharakterom, Dāvana ar raksturu, Iseloomuga kingitus, Подарок с характером, Подарунок з характером
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Артем Фадеев
Артем Фадеев
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 22 голоса
4.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3489 В жанре «приключения»  643 В жанре «комедия»  969 В жанре «семейный»  341 В фильмах России  589
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Подарок с характером - трейлер 1
Подарок с характером Трейлер 1
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Подарок с характером Клип елки на песню все зависит от нас
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