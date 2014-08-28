Меню
Постер фильма Взгляд тишины
Взгляд тишины

The Look of Silence 18+
О фильме

В фильме режиссер обращается к теме геноцида в Индонезии в период 1965-1966 годов. История вращается вокруг семьи выживших в том кошмаре, которые пытаются выяснить, кто убил их сына и брата.

Страна Дания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 12 июня 2015
Премьера в мире 28 августа 2014
Дата выхода
28 августа 2014 Россия 16+
10 июня 2015 Австралия
17 апреля 2015 Аргентина
10 марта 2015 Болгария
4 июня 2015 Великобритания
9 апреля 2015 Венгрия
7 февраля 2015 Германия
23 марта 2015 Гонконг
28 апреля 2017 Греция
13 ноября 2014 Дания
7 мая 2015 Израиль
9 июля 2015 Испания
28 августа 2014 Казахстан
9 сентября 2014 Канада
17 апреля 2015 Китай
28 марта 2015 Литва
28 февраля 2015 Люксембург
21 апреля 2015 Македония
29 января 2015 Мексика
30 сентября 2015 Нидерланды
29 октября 2014 ОАЭ
7 мая 2015 Польша
10 июня 2015 Португалия
21 апреля 2015 Румыния
17 июля 2015 США
18 ноября 2014 Словения
25 января 2015 Турция
28 августа 2014 Украина
23 сентября 2014 Финляндия
17 октября 2014 Франция
27 сентября 2014 Швейцария
26 января 2015 Швеция
4 сентября 2015 Эстония
3 сентября 2015 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $157 857
Производство Anonymous, Britdoc Foundation, Final Cut for Real
Другие названия
The Look of Silence, A csend képe, Cum arata tacerea, Im Angesicht der Stille, Indonesias tause fortid, La mirada del silencio, Le regard du silence, O Olhar do Silêncio, O Peso do Silêncio, Pogled tisine, Pogled tišine, Scena ciszy, Senyap, Sessizliğin Bakışı, Tylos žvilgsnis, Vaikuse nägu, Η όψη της σιωπής, Взгляд тишины, ルック・オブ・サイレンス, 沉默一瞬, 沉默之像, 沉默之眼
Режиссер
Джошуа Оппенхаймер
В ролях
Джошуа Оппенхаймер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.3
13 голосов
8.2 IMDb
Цитаты
Himself, brother of murdered Ramli Rukun Расскажи мне об этом безумии.
Himself, former leader the village death squad Некоторые убили столько людей, что сошли с ума. Один мужчина каждое утро залезал на пальму, чтобы призывать к молитве. Убил слишком много людей. Есть только один способ этого избежать — пить кровь или сойти с ума. Но если пьёшь кровь, можешь сделать всё что угодно.
Himself, brother of murdered Ramli Rukun [Проверяет очки] Что скажешь...
Himself, former leader the village death squad Солёная и сладкая. Человеческая кровь.
Himself, brother of murdered Ramli Rukun Что?
Himself, former leader the village death squad Человеческая кровь солёная и сладкая. Я знаю по опыту.
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
