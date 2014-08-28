В фильме режиссер обращается к теме геноцида в Индонезии в период 1965-1966 годов. История вращается вокруг семьи выживших в том кошмаре, которые пытаются выяснить, кто убил их сына и брата.
СтранаДания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2014
Премьера онлайн12 июня 2015
Премьера в мире28 августа 2014
Дата выхода
28 августа 2014
Россия
16+
10 июня 2015
Австралия
17 апреля 2015
Аргентина
10 марта 2015
Болгария
4 июня 2015
Великобритания
9 апреля 2015
Венгрия
7 февраля 2015
Германия
23 марта 2015
Гонконг
28 апреля 2017
Греция
13 ноября 2014
Дания
7 мая 2015
Израиль
9 июля 2015
Испания
28 августа 2014
Казахстан
9 сентября 2014
Канада
17 апреля 2015
Китай
28 марта 2015
Литва
28 февраля 2015
Люксембург
21 апреля 2015
Македония
29 января 2015
Мексика
30 сентября 2015
Нидерланды
29 октября 2014
ОАЭ
7 мая 2015
Польша
10 июня 2015
Португалия
21 апреля 2015
Румыния
17 июля 2015
США
18 ноября 2014
Словения
25 января 2015
Турция
28 августа 2014
Украина
23 сентября 2014
Финляндия
17 октября 2014
Франция
27 сентября 2014
Швейцария
26 января 2015
Швеция
4 сентября 2015
Эстония
3 сентября 2015
Южная Корея
MPAAPG-13
Сборы в мире$157 857
ПроизводствоAnonymous, Britdoc Foundation, Final Cut for Real
Другие названия
The Look of Silence, A csend képe, Cum arata tacerea, Im Angesicht der Stille, Indonesias tause fortid, La mirada del silencio, Le regard du silence, O Olhar do Silêncio, O Peso do Silêncio, Pogled tisine, Pogled tišine, Scena ciszy, Senyap, Sessizliğin Bakışı, Tylos žvilgsnis, Vaikuse nägu, Η όψη της σιωπής, Взгляд тишины, ルック・オブ・サイレンス, 沉默一瞬, 沉默之像, 沉默之眼
Himself, brother of murdered Ramli RukunРасскажи мне об этом безумии.
Himself, former leader the village death squadНекоторые убили столько людей, что сошли с ума. Один мужчина каждое утро залезал на пальму, чтобы призывать к молитве. Убил слишком много людей. Есть только один способ этого избежать — пить кровь или сойти с ума. Но если пьёшь кровь, можешь сделать всё что угодно.
Himself, brother of murdered Ramli Rukun[Проверяет очки]Что скажешь...
Himself, former leader the village death squadСолёная и сладкая. Человеческая кровь.
Himself, brother of murdered Ramli RukunЧто?
Himself, former leader the village death squadЧеловеческая кровь солёная и сладкая. Я знаю по опыту.