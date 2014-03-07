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Need for speed: Жажда скорости Need for speed: Жажда скорости
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Need for Speed

Need for speed: Жажда скорости, 2014

2014 / США
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тоби Маршалл — испытывающий финансовые затруднения изготовитель нестандартных авто и уличный гонщик. Бывший партнер выдвигает против него ложное обвинение в убийстве, и Тоби на 2 года попадает в тюрьму…

  • Фильм в основном снят на Canon C500.
  • Большинство автомобильных трюков в картине было сделано с использованием реальных авто, без каких-либо визуальных эффектов. 
  • На главную роль претендовали Тейлор Китч, Лайэм Хэмсворт, Брентон Туэйтс и Люк Брейси.
  • Исполнительный продюсер Стивен Спилберг смотрел «Во все тяжкие» (2008) и решил вместе с режиссером Скоттом Во, что Аарон Пол должен играть не злодея, а протагониста. Об этом Пол рассказал в интервью.
  • Из-за невысокого роста главного героя (5 футов 8 дюймов), большую часть актеров подобрали ему под стать, чтобы он не смотрелся слишком мелким на фоне высоких людей.
  • В гонке DeLeon используются следующие автомобили: Saleen S7, Bugatti Veyron, Lamborghini Sesto Elemento, Spano GTA, McLaren P1 и Koenigsegg Agera R.
  • «Полицейские» вертолеты в реальности использовались для воздушных съемок. Во время постпродакшна их сняли на камеру.
  • Сцена крушения моста снималась в Колумбусе, Джорджия. Съемочная группа провела там почти неделю. Машину переносили через мост краном, чтобы не повредить его.

Тоби Маршалла, гениальный автомеханик, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.

7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 марта 2014
Премьера в мире 7 марта 2014
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Скотт Во
Скотт Во
В ролях
Аарон Пол
Аарон Пол
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Доминик Купер
Доминик Купер
Майкл Китон
Майкл Китон
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 19:39
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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