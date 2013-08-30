Проклятье 2, 2013

Фильм начинается нарезкой событий, предшествующих рождению Наги. Таканори Андо ждет, пока Аканэ Аюкава рожает их дочь. Арендатор Сейджи Касивады, сидящая в саду, читает письма Касивады и бормочет, что девочка родилась. В то же время неизвестная женщина достает свой ноутбук, когда ей звонит муж. Внезапно ей овладевает сила ноутбука, которая заставляет ее покончить жизнь самоубийством, вонзив нож себе в глаз.
Через пять лет после событий предыдущего фильма о дочери Таканори и Аканэ, о Наги заботится младшая сестра Таканори, Фуко. Сам Таканори сейчас работает в Главной больнице Асакавы после смерти Аканэ во время родов, все больше отдаляясь от Фуко и Наги, поскольку именно ее он винит в смерти Аканэ.
Фуко уверена, что с Наги что-то не так, поскольку у девочки совсем нет друзей, она любит рисовать странные, пугающие рисунки черным мелом и всегда по случайности оказывается рядом с самоубийцами. Она консультируется со своим психиатром, доктором Фумикой Камимура, но та только заявляет, что беспокойство Фуко вызвано тем фактом, что она не смогла смириться с самоубийством своей матери, случившимся много лет назад, и с тем, что она не смогла предотвратить его.
Постепенно вокруг Наги начинает происходить все больше смертей: умирает няня Наги, а потом разбивается поезд, полный людей. Все эти случаи были предсказаны Наги в ее рисунках, которые девочка рисовала во время психологического теста с доктором Камимурой. После того, как Наги предсказывает скорую смерть доктора, Фуко понимает, что если пустить дело на самотек, то и сама она долго не протянет. Сможет ли женщина освободить свою семью от проклятья и раскрыть темные обстоятельства рождения Наги?
Фильм является второй частью перезапуска франшизы «Звонок», призванной осовременить классику японского хоррора. Осознав, что сюжет с убивающей людей кассетой уже не актуален, в этих фильмах создатели используют новые носители информации, такие как смартфоны и ноутбуки. Кроме того, все новые части серии сняты с при помощи 3D камер.
Оригинальное название фильма звучит как «Садако 2». Садако – главная героиня японской киновселенной Хидэо Накаты «Звонок», основанной на серии романов Кодзи Судзуки. «Проклятье» же, в свою очередь, это название серии фильмов Такаси Симидзу, героиней которой является Каяко, очень похожая на Садако девушка, также ставшая озлобленным духом мщения. Перепутав две франшизы, российские прокатчики внесли изрядную путаницу в головы кинозрителей.
В Японии для фильма было выпущено официальное приложение Smart 4D Official App, совместно разработанная компаниями Kayak и Evixar. При просмотре фильма оно регистрирует ход его сюжета через систему распознавания голоса и создает для зрителя интересные и пугающие интерактивы, например, звонок телефона синхронно со звонком в фильме, внезапно мигающая вспышка телефонной камеры, внезапно играющая музыка и еще более 30 различных уловок. Самой страшной из них является звонок от Садако ровно в полночь, уже после просмотра фильма. Код для скачивания этого приложения был вложен в Blu-ray диск, выпущенный 28 февраля 2014 года.
Музыку к фильму написал знаменитый японский композитор Кендзи Каваи, уже участвовавший в создании саундтреков к двум первым частям оригинальной японской саги «Звонок», а также к двум ее неофициальным сиквелам, фильмам «Темная вода» Хидео Накаты и «Реинкарнация» Такаси Симидзу.
Фильм был выпущен на волне неожиданно возросшей популярности Садако в Японии: 7 июля 2013 года она была выбрана в качестве маскота для кампании Cool Share 2013 японского Министерства по защите окружающей среды. Несколько недель спустя в парке развлечений Tokyo Joypolis был запущен хоррор-аттракцион «Sadako 3D2: Sadako no Ko», а уже в августе Садако на один день была назначена менеджером магазина Lotteria Ikebukuro East Exit. Кроме того, 13 сентября того же года Садако также появилась на мероприятии Universal Studios Japan's Halloween Horror Nights.
Молодая аспирантка Фуко воспитывает свою маленькую племянницу, мать которой умерла при родах. Девочка растет крайне замкнутой и постоянно что-то рисует. В городе происходит цепь несчастных случаев. По странному стечению обстоятельств все они как-то связаны с племянницей Фуко, которая либо оказывалась рядом, либо предвидела эти случаи в своих рисунках. Что все это значит? Как связана маленькая девочка с этими трагедиями, и не угрожает ли опасность всем, кто находится рядом с ней?