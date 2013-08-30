Проклятье 2, 2013

Фильм начинается нарезкой событий, предшествующих рождению Наги. Таканори Андо ждет, пока Аканэ Аюкава рожает их дочь. Арендатор Сейджи Касивады, сидящая в саду, читает письма Касивады и бормочет, что девочка родилась. В то же время неизвестная женщина достает свой ноутбук, когда ей звонит муж. Внезапно ей овладевает сила ноутбука, которая заставляет ее покончить жизнь самоубийством, вонзив нож себе в глаз.

Через пять лет после событий предыдущего фильма о дочери Таканори и Аканэ, о Наги заботится младшая сестра Таканори, Фуко. Сам Таканори сейчас работает в Главной больнице Асакавы после смерти Аканэ во время родов, все больше отдаляясь от Фуко и Наги, поскольку именно ее он винит в смерти Аканэ.

Фуко уверена, что с Наги что-то не так, поскольку у девочки совсем нет друзей, она любит рисовать странные, пугающие рисунки черным мелом и всегда по случайности оказывается рядом с самоубийцами. Она консультируется со своим психиатром, доктором Фумикой Камимура, но та только заявляет, что беспокойство Фуко вызвано тем фактом, что она не смогла смириться с самоубийством своей матери, случившимся много лет назад, и с тем, что она не смогла предотвратить его.

Постепенно вокруг Наги начинает происходить все больше смертей: умирает няня Наги, а потом разбивается поезд, полный людей. Все эти случаи были предсказаны Наги в ее рисунках, которые девочка рисовала во время психологического теста с доктором Камимурой. После того, как Наги предсказывает скорую смерть доктора, Фуко понимает, что если пустить дело на самотек, то и сама она долго не протянет. Сможет ли женщина освободить свою семью от проклятья и раскрыть темные обстоятельства рождения Наги?