Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Воровка книг Воровка книг
Киноафиша Фильмы Воровка книг
The Book Thief

Воровка книг, 2014

2014 / США
7.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие ленты начинается в Германии, незадолго до Второй мировой войны. Маленькая Лизель потеряла родителей. Девочку отправляют в приемную семью в Мюнхен. Здесь она начинает учиться читать и постепенно привязывается к новым маме и папе. Книги становятся для нее важны также как жизнь. И Лизель начинает их воровать. Чтение открывает ей глаза на то, что происходит в стремительно меняющемся мире. Гонение евреев, голод, смерти – обо всем этом она узнает из книг.

  • Фильм является экранизацией одноименного романа.
  • Когда Лизель читает книги Максу, одной из них стал тот самый роман, который лег в основу сценария.
  • Когда Софи Нелисс назвали актеров, с которыми она будет сниматься, она решила, что речь идет об Эмме Уотсон из франшизы о Гарри Поттере. В действительности же роль мачехи девочки исполнили Эмили Уотсон. Юная актриса всем рассказывала, что будет работать на одной съемочной площадке с Гермионой, и лишь мать смогла ее разубедить.
  • В картине смерть видит главную героиню трижды. В оригинальном романе описывается 5 раз.
  • Эмили Уотсон во время съемок старалась ни на минуту не выходить из образа. Поэтому даже в промежутках между дублями она вела себя, как сварливая немка.

Германия, начало 1939 года, канун Второй мировой войны. Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. С каждый днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг нее — гонение на евреев, антифашисткое движение, унижения и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.

7.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 января 2014
Премьера в мире 3 октября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Брайан Персивал
В ролях
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Софи Нелисс
Софи Нелисс
Бен Шнетцер
Бен Шнетцер
Йоахим Пауль Ассбек
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка (2016)
7.5416665
Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами (2014)
4.15
Хранитель времени
Хранитель времени (2011)
7.1666665
Август Раш
Август Раш (2007)
7.571429
Козел
Козел (2016)
5.6923075
Золотой век
Золотой век (2007)
7.214286
Анна Каренина
Анна Каренина (2012)
7.3818183
Светлячки в саду
Светлячки в саду (2008)
6.1
Все идет по плану
Все идет по плану (2007)
6.3
Репортер на краю света
Репортер на краю света (2016)
6.3
Король говорит!
Король говорит! (2010)
8.03
Дочки-матери
Дочки-матери (2019)
6.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про воров Фильмы про воров
Постер фильма Воровка книг 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Воровка книг смотреть онлайн

Воровка книг
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Жена смотрителя зоопарка
 
Охотники за сокровищами
 
Хранитель времени
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Это кино - лучшая драма, которую я смотрела за много-много времени.... Даже не помню, когда я смотрела такое хорошее кино в подобном стиле. Наверное… Читать дальше…
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм напоминает "Кинотеатр Парадизо" и нисколько ему не проигрывает. Только две оговорки. Первая объективная - немцев играли не немцы.… Читать дальше…
Отзывы Написать
30 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Воровка книг
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный международный трейлер
Дублированный международный трейлер
отрывок 5
Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши