Воровка книг, 2014

Действие ленты начинается в Германии, незадолго до Второй мировой войны. Маленькая Лизель потеряла родителей. Девочку отправляют в приемную семью в Мюнхен. Здесь она начинает учиться читать и постепенно привязывается к новым маме и папе. Книги становятся для нее важны также как жизнь. И Лизель начинает их воровать. Чтение открывает ей глаза на то, что происходит в стремительно меняющемся мире. Гонение евреев, голод, смерти – обо всем этом она узнает из книг.
Германия, начало 1939 года, канун Второй мировой войны. Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. С каждый днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг нее — гонение на евреев, антифашисткое движение, унижения и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.