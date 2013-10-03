Воровка книг, 2014

Германия, начало 1939 года, канун Второй мировой войны. Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. С каждый днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг нее — гонение на евреев, антифашисткое движение, унижения и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.