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Sex, кофе, сигареты Sex, кофе, сигареты
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Sex, кофе, сигареты, 2013

2013 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме

Кого только не встретишь в московских ресторанах! Вам кажется – люди приходят сюда, чтобы насладиться вкусной едой или ароматным кофе с сигаретой? Отнюдь… Они приходят в рестораны, потому что здесь кипит бурная жизнь! Здесь покупают и продают кофейные плантации, здесь орудуют ловкие карманники и хладнокровные убийцы, здесь пишут диссертации о многообразии сексуальных отношений в мире насекомых…Здесь в укромных местах возникают мимолетные связи, здесь находят свою единственную любовь или расстаются навсегда.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 ноября 2014
Премьера в мире 20 ноября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Сергей Ольденбург-Свинцов
Сергей Ольденбург-Свинцов
В ролях
Роман Виктюк
Роман Виктюк
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Sex, кофе, сигареты 1 постер
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