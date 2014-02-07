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Галапагосы 3D. Зачарованные острова
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Galapagos: Nature's Wonderland

Галапагосы 3D. Зачарованные острова, 2014

2014 / Великобритания
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14 голосов
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О фильме

Галапагосские острова — удивительные вулканические острова, которые являются домом для самых невероятных живых существ. Расположены они недалеко от экватора в Тихом океане, в месте слияния нескольких течений, богатых флорой и фауной. Галапагосский архипелаг развивался в течение миллионов лет в относительной изоляции. Результатом такого развития стал музей живой природы, с разнообразными видами растений и животных, которые со временем приспособились к выживанию в этой сложной обстановке. Этот фильм — невероятная история открытия, выживания вопреки всему и изобретательности природы.

8.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 февраля 2014
Премьера в мире 7 февраля 2014
Возраст 0+
Режиссер
Мартин Уильямс
В ролях
Джефф Коруин
Дэвид Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Галапагосы 3D. Зачарованные острова 2 постера
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