Галапагосы 3D. Зачарованные острова, 2014

Галапагосские острова — удивительные вулканические острова, которые являются домом для самых невероятных живых существ. Расположены они недалеко от экватора в Тихом океане, в месте слияния нескольких течений, богатых флорой и фауной. Галапагосский архипелаг развивался в течение миллионов лет в относительной изоляции. Результатом такого развития стал музей живой природы, с разнообразными видами растений и животных, которые со временем приспособились к выживанию в этой сложной обстановке. Этот фильм — невероятная история открытия, выживания вопреки всему и изобретательности природы.