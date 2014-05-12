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Птичка
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Птичка, 2015

2015 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Лето. Детский лагерь отдыха. Луга. Поля. Птицы. Стрекотание кузнечиков. Речка. Вечерние дискотеки. Песни у костра. И, конечно, любовь. Роман воспитателей Риты и Паши развивается на глазах их воспитанников. Особенно пристально наблюдают за ним Дима и Лента. Ведь Дима тайно влюблен в Риту, а Лента — в Пашу. И хоть подростки не дружат между собой, ревность становится тем чувством, что их объединяет. Испытав все средства для привлечения внимания и поняв, что это бесполезно, Дима и Лента обращаются к помощи магии.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 мая 2014
Премьера в мире 12 мая 2014
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Бек
В ролях
Маргарита Толстоганова
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Саша Рыбакова
Матвей Иванов
Тимофей Шубин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Птичка 2 постера
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