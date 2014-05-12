Птичка, 2015

Лето. Детский лагерь отдыха. Луга. Поля. Птицы. Стрекотание кузнечиков. Речка. Вечерние дискотеки. Песни у костра. И, конечно, любовь. Роман воспитателей Риты и Паши развивается на глазах их воспитанников. Особенно пристально наблюдают за ним Дима и Лента. Ведь Дима тайно влюблен в Риту, а Лента — в Пашу. И хоть подростки не дружат между собой, ревность становится тем чувством, что их объединяет. Испытав все средства для привлечения внимания и поняв, что это бесполезно, Дима и Лента обращаются к помощи магии.