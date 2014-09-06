Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Главный герой, только что потерял супругу в автокатастрофе. Поскольку их дочь умерла во время родов, вдовцу приходится в одиночку воспитывать внучку. Когда появляется бабушка девочки по отцу, развязывается судебная битва за право опекунства. Проблема заключается в том, что дочь главного героя была замужем за афроамериканцем, поэтому его мать пытается забрать девочку в свое окружение, тогда как ее дед хочет воспитывать внучку в белом окружении.
|6 сентября 2014
|Россия
|12+
|4 декабря 2015
|Германия
|22 июня 2015
|Испания
|5 марта 2015
|Италия
|6 сентября 2014
|Казахстан
|6 сентября 2014
|Канада
|9 апреля 2015
|Португалия
|30 января 2015
|США
|6 сентября 2014
|Украина
|24 июля 2015
|Швеция