Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Черное или белое
Постер фильма Черное или белое
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Черное или белое

Черное или белое

Black or White 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой, только что потерял супругу в автокатастрофе. Поскольку их дочь умерла во время родов, вдовцу приходится в одиночку воспитывать внучку. Когда появляется бабушка девочки по отцу, развязывается судебная битва за право опекунства. Проблема заключается в том, что дочь главного героя была замужем за афроамериканцем, поэтому его мать пытается забрать девочку в свое окружение, тогда как ее дед хочет воспитывать внучку в белом окружении.

Черное или белое - трейлер
Черное или белое  трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 сентября 2014
Дата выхода
6 сентября 2014 Россия 12+
4 декабря 2015 Германия
22 июня 2015 Испания
5 марта 2015 Италия
6 сентября 2014 Казахстан
6 сентября 2014 Канада
9 апреля 2015 Португалия
30 января 2015 США
6 сентября 2014 Украина
24 июля 2015 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $21 833 967
Производство Treehouse Films (II), Sunlight Productions, IM Global
Другие названия
Black or White, Donde el corazón te lleva, Black and White, Crno ali belo, Crno ili bijelo, Đen Hay Trắng, El millor per a ella, Lo mejor para ella, Preto e Branco, Preto ou branco, Shakhor oh lavan, Μαύρο ή λευκό, Чёpное или белое, Черно или бяло, 親親我的愛
Режиссер
Майк Байндер
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Энтони Маки
Энтони Маки
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Черное или белое
Энни 6.6
Энни (2014)
Видимость гнева 6.8
Видимость гнева (2005)
Скрытые фигуры 7.6
Скрытые фигуры (2017)
МакФарланд 7.5
МакФарланд (2014)
Послание в бутылке 6.6
Послание в бутылке (1999)
День драфта 6.7
День драфта (2014)
3 дня на убийство 6.7
3 дня на убийство (2013)
На трезвую голову 6.6
На трезвую голову (2008)
Телохранитель 7.2
Телохранитель (1992)
Ходят слухи... 6.0
Ходят слухи... (2005)
Невероятный мир глазами Энцо 7.6
Невероятный мир глазами Энцо (2019)
Преступник 6.5
Преступник (2016)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Elliot Anderson Так что да, мы разные, ты и я. Хочешь заявить об этом? Заявляй. У нас разный цвет кожи. Это первое, что я замечаю, когда вижу чёрного мужчину — цвет его кожи? Да. Заявляй. Потому что я могу сказать, что это первое, что ты видишь, когда видишь белого парня. Я не знаю, почему так, так же как не знаю, почему, когда я вижу симпатичную женщину, первые, что я замечаю — её грудь. Но если я быстро переключаюсь на следующие мысли, я не извращенец, ясно? Я не плохой человек. Я просто слегка несовершенен. То же самое с расой. Важны не первые мысли, а вторая, третья, четвёртая, и в каждом случае всё сводится к одному — действию и взаимодействию с человеком, с которым я общаюсь!
Трейлеры фильма Все трейлеры
Черное или белое - трейлер
Черное или белое Трейлер
Черное или белое - тизер
Черное или белое Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше