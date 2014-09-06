Elliot Anderson Так что да, мы разные, ты и я. Хочешь заявить об этом? Заявляй. У нас разный цвет кожи. Это первое, что я замечаю, когда вижу чёрного мужчину — цвет его кожи? Да. Заявляй. Потому что я могу сказать, что это первое, что ты видишь, когда видишь белого парня. Я не знаю, почему так, так же как не знаю, почему, когда я вижу симпатичную женщину, первые, что я замечаю — её грудь. Но если я быстро переключаюсь на следующие мысли, я не извращенец, ясно? Я не плохой человек. Я просто слегка несовершенен. То же самое с расой. Важны не первые мысли, а вторая, третья, четвёртая, и в каждом случае всё сводится к одному — действию и взаимодействию с человеком, с которым я общаюсь!