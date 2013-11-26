Амазония: инструкция по выживанию, 2013

В центре сюжета документально-игровой картины Тьерри Рагоберта – выросшая в неволе цирковая обезьянка породы капуцин, которая по счастливой случайности выживает после крушения грузового самолета и оказывается в самом сердце амазонских джунглей. Привыкшему получать, а не добывать пищу самостоятельно герою предстоит положиться на свои инстинкты, чтобы выжить в суровых условиях дикой природы. Ежедневно капуцина ждут все новые и новые испытания: ему предстоит спасаться от леопарда, искать еду вместе с ленивцем и даже знакомиться со своими не самыми приветливыми сородичами.