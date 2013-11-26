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Амазония: инструкция по выживанию Амазония: инструкция по выживанию
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Амазония: инструкция по выживанию, 2013

2013 / Франция / Бразилия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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В центре сюжета документально-игровой картины Тьерри Рагоберта – выросшая в неволе цирковая обезьянка породы капуцин, которая по счастливой случайности выживает после крушения грузового самолета и оказывается в самом сердце амазонских джунглей. Привыкшему получать, а не добывать пищу самостоятельно герою предстоит положиться на свои инстинкты, чтобы выжить в суровых условиях дикой природы. Ежедневно капуцина ждут все новые и новые испытания: ему предстоит спасаться от леопарда, искать еду вместе с ленивцем и даже знакомиться со своими не самыми приветливыми сородичами.

  • Съемки фильма проходили в Бразилии.
  • Картина удостоилась чести закрыть программу 70 Венецианского международного кинофестиваля.
  • На производство картины ушло более двух лет.
  • Главную роль в фильме исполнил настоящий дрессированный капуцин,
  • Хотя картина заявлена как документальная, она обладает классическим для художественных фильмов трехактовым сюжетом.
  • В русскоязычной версии рассказчика озвучил Тимур Родригез.
  • По словам продюсера Фабиану Жуллане и сценариста Луиса Болоньези, одним из самых тяжелых испытаний в ходе съемок стали экстремальные климатические условия Амазонии. Добраться до места съемок иногда возможно было только на лодке или вертолете или же пешком через лес, и тогда такая прогулка могла занять несколько дней. Первый год работы над фильмом 150 членов съемочной группы фактически провели в лесу. За это время в Амазонию было переправлено более 50 тонн технического оборудования, тонны провизии, лосьона от комаров и медикаментов для кинематографистов.

Воспитанная в неволе маленькая обезьянка, чудом выжившая в авиакатастрофе, оказывается на свободе и теперь должна сама заботиться о себе. А ведь мир дикой природы полон опасностей и ловушек! Пока сообразишь – чем бы таким вкусненьким подкрепиться, сам запросто можешь угодить к кому-нибудь на обед…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 ноября 2014
Премьера в мире 26 ноября 2013
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Тьерри Рагоберт
В ролях
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Амазония: инструкция по выживанию 3 постера
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Амазония: инструкция по выживанию
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