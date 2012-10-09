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Разомкнутый круг Разомкнутый круг
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The Broken Circle Breakdown

Разомкнутый круг, 2013

2013 / Бельгия / Нидерланды
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Картина переносит зрителей в Бельгию. В центре сюжета – молодая пара. Жизнь и отношения показаны на протяжении 7 лет. События здесь развиваются не по хронологии. Отдельные сцены из прошлого, настоящего и будущего главных героев пересекаются. Элиза работает татуировщицей, а Дидье играет в музыкальной группе. Спустя несколько месяцев бурных отношений девушка узнает, что беременна. Пара не готова к таким резким переменам, но все же решает оставить ребенка. В шесть лет у девочки диагностируют лейкоз.

  • Исполнители главных ролей самостоятельно пели песни. Верле Батенс является профессиональной певицей.
  • Фильм является экранизацией пьесы Йохана Хелденберга, который исполнил главную мужскую роль. Режиссер решил найти другую актрису для образа Элизы, взамен той, что играет в постановке.
  • Йохан Хелденберг заявил, что идея создания пьесы у него родилась после того, как действующий американский президент Джордж Буш наложил вето на исследования стволовых клеток в 2007 году.
  • Бельгия выдвинула эту ленту на соискание премии Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
  • Съемки велись с июля по сентябрь 2011 года в Бельгии.

Дидье играет в группе и боготворит Америку. Элис — владеет тату-салоном. Он — романтический атеист, она — религиозная реалистка. Однажды они влюбляются с первого взгляда — несмотря на то, что такие разные. Фильм, основанный на популярной пьесе, расскажет о том, как любовь порой побеждает судьбу человека, а порой — нет. Трогательная мелодрама, полная неподдельной страсти и прекрасной музыки.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 января 2014
Премьера в мире 9 октября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Феликс ван Грунинген
Феликс ван Грунинген
В ролях
Йохан Хелденберг
Йохан Хелденберг
Герт Ван Рампелберг
Герт Ван Рампелберг
Нилс Де Кастер
Робби Клейрен
Ян Бейвут
Ян Бейвут
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разомкнутый круг 6 постеров
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