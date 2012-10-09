Разомкнутый круг, 2013

Картина переносит зрителей в Бельгию. В центре сюжета – молодая пара. Жизнь и отношения показаны на протяжении 7 лет. События здесь развиваются не по хронологии. Отдельные сцены из прошлого, настоящего и будущего главных героев пересекаются. Элиза работает татуировщицей, а Дидье играет в музыкальной группе. Спустя несколько месяцев бурных отношений девушка узнает, что беременна. Пара не готова к таким резким переменам, но все же решает оставить ребенка. В шесть лет у девочки диагностируют лейкоз.