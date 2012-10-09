Разомкнутый круг, 2013

Картина переносит зрителей в Бельгию. В центре сюжета – молодая пара. Жизнь и отношения показаны на протяжении 7 лет. События здесь развиваются не по хронологии. Отдельные сцены из прошлого, настоящего и будущего главных героев пересекаются. Элиза работает татуировщицей, а Дидье играет в музыкальной группе. Спустя несколько месяцев бурных отношений девушка узнает, что беременна. Пара не готова к таким резким переменам, но все же решает оставить ребенка. В шесть лет у девочки диагностируют лейкоз.
Дидье играет в группе и боготворит Америку. Элис — владеет тату-салоном. Он — романтический атеист, она — религиозная реалистка. Однажды они влюбляются с первого взгляда — несмотря на то, что такие разные. Фильм, основанный на популярной пьесе, расскажет о том, как любовь порой побеждает судьбу человека, а порой — нет. Трогательная мелодрама, полная неподдельной страсти и прекрасной музыки.