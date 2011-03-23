Duran Duran: Вне сцены

, 2014
Duran Duran: Unstaged
США / мюзикл / 18+
«Duran Duran» – один из самых легендарных британских музыкальных коллективов всех времен, с безусловно замечательной историей: более 80 миллионов проданных копий альбом, 30 хитов №1 в Великобритании, 18 хитов в США, 2 премии Grammy и 6 наград за различные достижения в мире музыки от MTV, BRITS, премия Ivor Novellos, награды от GQ и Q Magazines, а также испанского Ondas.
На данный момент группа работает над своим 14-м студийным альбомом, вновь объединившись с продюсером Марком Ронсоном.

Эта специальная режиссерская версия кинокартины никогда ранее не была представлена публике. Премьера состоится 18 октября в 30 городах России в рамках "BEAT WEEKEND", организованным совместными усилиями международного фестиваля Beat Film Festival и Невафильм Emotion.

Саймон Ле Бон
Джон Тейлор
Роджер Тейлор
Ник Роудс
Джерард Уэй
Бет Дитто
Режиссер Дэвид Линч
Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 23 марта 2011
Премьера в мире 23 марта 2011
6 ноября 2014 Россия НеваФильм Emotion 0+
6 ноября 2014 Казахстан
5 декабря 2014 Португалия
10 сентября 2014 США
9 марта 2014 Сербия
6 ноября 2014 Украина
Сборы в мире $110 804
Производство Absurda, American Express
Duran Duran: Unstaged, Duran Duran: Поза сценою, デュラン・デュラン　アンステージド, 大卫林奇之杜兰杜兰：回归真我

6 голосов
6.5 IMDb

