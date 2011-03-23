«Duran Duran» – один из самых легендарных британских музыкальных коллективов всех времен, с безусловно замечательной историей: более 80 миллионов проданных копий альбом, 30 хитов №1 в Великобритании, 18 хитов в США, 2 премии Grammy и 6 наград за различные достижения в мире музыки от MTV, BRITS, премия Ivor Novellos, награды от GQ и Q Magazines, а также испанского Ondas.

На данный момент группа работает над своим 14-м студийным альбомом, вновь объединившись с продюсером Марком Ронсоном.

Эта специальная режиссерская версия кинокартины никогда ранее не была представлена публике. Премьера состоится 18 октября в 30 городах России в рамках "BEAT WEEKEND", организованным совместными усилиями международного фестиваля Beat Film Festival и Невафильм Emotion.