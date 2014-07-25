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Люси Люси
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Lucy

Люси, 2014

2014 / Франция
7.4 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люси – привлекательная блондинка, которая живет, не задумываясь о завтрашнем дне. Но все меняется, когда она соглашается выполнить просьбу нового знакомого. Пустяковая на первый взгляд задача переворачивает жизнь девушки с ног на голову. Люси – первая, кто сможет использовать свой мозг на все 100%. Это превратит ее в совершенное оружие, но при этом поставит под угрозу жизнь и все, что ей было дорого.
 

  • Режиссер Люк Бессон заявил, что реализация проекта от идеи до выхода фильма на экраны заняла 9 лет. Также он признался, что сознательно использовал некоторые антинаучные предположения. Например, ошибкой является факт, что люди используют лишь 10% мозга. Но это послужило хорошей идеей для старта ленты.
  • Перед съемками ходили слухи, что главную роль должна исполнить Анджелина Джоли. Но сам Люк Бессон их отрицал. Также в картине могла сняться Милла Йовович, но она выбыла из проекта из-за беременности.
  • События происходят на Тайване. Но при этом господин Чан и его наемники говорят на корейском языке.
  • В нескольких сценах появляется обезьяна Australopithecus afarensis, названная учеными Люси. Это первый вид приматов, который начал ходить на двух ногах. Он считается переходным между обезьянами и людьми.

Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня — самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для нее стало реальностью. И теперь из добычи она превратится в охотницу.

Ее зовут Люси…

7.4 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 сентября 2014
Премьера онлайн 7 марта 2022
Премьера в мире 25 июля 2014
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Морган Фриман
Морган Фриман
Амр Вакид
Йохан Филип Асбек
Йохан Филип Асбек
Клер Трэн
Все актеры и съемочная группа
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Для Люка Бессона фильм «Люси», сценарий которого он писал девять с лишним лет, – один из самых заветных. Собственно, Люси (Lucy) – альтер эго самого Люка (Luc), его, так сказать, генно-модифицированный женский вариант. С другой стороны, Люси – имя жившей 3,2 миллиона лет назад представительницы афарских австралопитеков, кости которой были обнаружены в Эфиопии. Играя на всех этих именах: своих, чужих и получужих, Бессон соединяет первобытность со сверхчеловечеством,…
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