Люси, 2014

Люси – привлекательная блондинка, которая живет, не задумываясь о завтрашнем дне. Но все меняется, когда она соглашается выполнить просьбу нового знакомого. Пустяковая на первый взгляд задача переворачивает жизнь девушки с ног на голову. Люси – первая, кто сможет использовать свой мозг на все 100%. Это превратит ее в совершенное оружие, но при этом поставит под угрозу жизнь и все, что ей было дорого.
Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а сегодня — самое опасное и смертоносное создание на планете со сверхъестественными способностями и интеллектом. То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантастической теорией, для нее стало реальностью. И теперь из добычи она превратится в охотницу.
Ее зовут Люси…