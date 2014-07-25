Люси, 2014

Люси – привлекательная блондинка, которая живет, не задумываясь о завтрашнем дне. Но все меняется, когда она соглашается выполнить просьбу нового знакомого. Пустяковая на первый взгляд задача переворачивает жизнь девушки с ног на голову. Люси – первая, кто сможет использовать свой мозг на все 100%. Это превратит ее в совершенное оружие, но при этом поставит под угрозу жизнь и все, что ей было дорого.

