Постер фильма Я верю в единорогов
Я верю в единорогов

I Believe in Unicorns 18+
О фильме

Давина — волевая девушка с развитым воображением, которая часто уходит от проблем в красочный мир фантазий. Она очень быстро повзрослела, так как одной приходилось ухаживать за мамой-инвалидом. В новых отношениях с более взрослыми парнями она ищет спасения. Каждый раз с головой погружается в круговорот романтики и приключений, пока кто-нибудь из пары не покажет тайную сторону своей личности.

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 15 октября 2014
Премьера в мире 9 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014 Россия 16+
9 марта 2014 Казахстан
9 марта 2014 США
9 марта 2014 Украина
Производство ICM Partners
Другие названия
I Believe in Unicorns, Credo negli unicorni, Eu Acredito em Unicórnios, Even Unicorns Need to Breathe, Tôi Tin Vào Phép Màu, Wierzę w jednorożce, Я верю в единорогов
Режиссер
Лия Мейерхофф
В ролях
Наталия Дайер
Наталия Дайер
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Эми Саймец
Эми Саймец
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Тони Мейерхофф
Все актеры и съемочная группа
6.1
6.1 IMDb
Кадры из фильма
