Давина — волевая девушка с развитым воображением, которая часто уходит от проблем в красочный мир фантазий. Она очень быстро повзрослела, так как одной приходилось ухаживать за мамой-инвалидом. В новых отношениях с более взрослыми парнями она ищет спасения. Каждый раз с головой погружается в круговорот романтики и приключений, пока кто-нибудь из пары не покажет тайную сторону своей личности.
|9 марта 2014
|Россия
|16+
|9 марта 2014
|Казахстан
|9 марта 2014
|США
|9 марта 2014
|Украина