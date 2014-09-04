Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки. Сага. Новолуние» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прежде чем мы расстанемся
7.0
Прежде чем мы расстанемся - Трейлер
Киноафиша Фильмы Прежде чем мы расстанемся
7.0

Прежде чем мы расстанемся

, 2014
Before We Go
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Прежде чем мы расстанемся
7.0
Прежде чем мы расстанемся - Трейлер
Прежде чем мы расстанемся  Трейлер

О фильме

Мужчина и женщина, ранее не знавшие друг друга, проводят ночь вместе. Противоречия, испытываемые героями в жизни, становятся основой для исследования друг друга и самих себя.

В ролях

Крис Эванс
Крис Эванс
Nick
Элис Ив
Элис Ив
Brooke
Эмма Фитцпатрик
Эмма Фитцпатрик
Hannah
Бет Катехис
Марк Кассен
Danny
Дэниэл Спинк
Tyler
Элайджа Морлэнд
Cole
Джон Каллам
Harry
Grim Reaper Q.
Mohawk
Dorothi Fox
Woman
Allie Woods Jr.
Man
Режиссер Крис Эванс
Сценарист Роналд Бэсс, Jen Smolka, Chris Shafer, Paul Vicknair
Композитор Chris Westlake
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 4 сентября 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Дата выхода
12 сентября 2014 Россия 16+
2 сентября 2015 Греция
3 августа 2016 Испания 7
12 сентября 2014 Казахстан
17 декабря 2015 Сингапур
21 апреля 2016 Словакия
11 сентября 2015 Турция
12 сентября 2014 Украина
26 ноября 2015 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $462 875
Производство G4 Productions, Nutmeg Film Productions, Wonderland Sound and Vision
Другие названия
Before We Go, Antes de separarnos, Antes do Adeus, 1:30 Train, A szerelem útján, Abans que te'n vagis, Antes de que te vayas, Centricity, Gece Bitmeden, Înainte de plecare, Lifnay she'nipared, Noc v New Yorku, Osudná noc, Preden gres, Prije noćnog vlaka, Zanim się rozstaniemy, Πριν φύγεις, Допоки ми разом, Преди да си тръгнем, Прежде чем мы расстанемся, ビフォア・ウィー・ゴー, 紐約愛未眠, 我们离开前, 纽约爱未眠

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прежде чем мы расстанемся - Трейлер
Прежде чем мы расстанемся Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Крис Эванс завершит актерскую карьеру после окончания «Мстителей» Marvel
21 июля 2015 00:00 Крис Эванс завершит актерскую карьеру после окончания «Мстителей» Marvel В перерывах между съемками серии «супергеройских» блокбастеров Marvel Крис Эванс успевает сниматься в других фильмах – и даже пробовать себя в роли режиссера. В режиссерское кресло

Фильмы похожие на Прежде чем мы расстанемся

Одаренная
Одаренная драма
2017, США
7.8
Дневники няни
Дневники няни мелодрама, комедия, драма
2007, США
6.7
Пропажа алмаза "Слеза"
Пропажа алмаза "Слеза" мелодрама, драма
2008, США
6.1
Прокол
Прокол драма
2011, США
6.9
Сердце вдребезги
Сердце вдребезги комедия, мелодрама
2014, США
5.9
Слишком крута для тебя
Слишком крута для тебя комедия, мелодрама
2010, США
6.8
В метре друг от друга
В метре друг от друга мелодрама, драма
2019, США
7.8
Сама жизнь
Сама жизнь драма, мелодрама
2018, США
7.0
Отцы и дочери
Отцы и дочери драма
2015, США / Италия
7.1
Дальняя дорога
Дальняя дорога драма, мелодрама
2015, США
6.7
С любовью, Рози
С любовью, Рози комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
7.5
Босиком по городу
Босиком по городу комедия, драма, мелодрама
2014, США
5.7
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при первых заморозках: классный лайфхак
«Бабушкин» берет – уже прошлый век: 3 головных убора на холодную осень – отлично греют и выглядят дорого
Не суйтесь в Турцию и Сочи: нашли отдых «все включено» за 35 тысяч на двоих – за границей и в самый пик бархатного сезона
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
Верочка из «Служебного романа» — это, конечно, легкотня: а остальных вязальщиц из советского кино угадаете? (тест)
Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога
Думала, «Метод» для меня останется №1, а потом запоем посмотрела эти 3 детектива: понравились не меньше
«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше