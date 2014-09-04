7.0Before We Go
Прежде чем мы расстанемся, 2014
США / драма, мелодрама, комедия / 18+
О фильме
Мужчина и женщина, ранее не знавшие друг друга, проводят ночь вместе. Противоречия, испытываемые героями в жизни, становятся основой для исследования друг друга и самих себя.
В ролях
Джон Каллам
Harry
Grim Reaper Q.
Mohawk
Dorothi Fox
Woman
Allie Woods Jr.
Man
Режиссер Крис Эванс
Сценарист Роналд Бэсс, Jen Smolka, Chris Shafer, Paul Vicknair
Композитор Chris Westlake
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 4 сентября 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Дата выхода
|12 сентября 2014
|Россия
|16+
|2 сентября 2015
|Греция
|3 августа 2016
|Испания
|7
|12 сентября 2014
|Казахстан
|17 декабря 2015
|Сингапур
|21 апреля 2016
|Словакия
|11 сентября 2015
|Турция
|12 сентября 2014
|Украина
|26 ноября 2015
|Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $462 875
Производство G4 Productions, Nutmeg Film Productions, Wonderland Sound and Vision
Другие названия
Before We Go, Antes de separarnos, Antes do Adeus, 1:30 Train, A szerelem útján, Abans que te'n vagis, Antes de que te vayas, Centricity, Gece Bitmeden, Înainte de plecare, Lifnay she'nipared, Noc v New Yorku, Osudná noc, Preden gres, Prije noćnog vlaka, Zanim się rozstaniemy, Πριν φύγεις, Допоки ми разом, Преди да си тръгнем, Прежде чем мы расстанемся, ビフォア・ウィー・ゴー, 紐約愛未眠, 我们离开前, 纽约爱未眠
Обновлено 12 ноября 2020
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Новости о фильме
21 июля 2015 00:00 Крис Эванс завершит актерскую карьеру после окончания «Мстителей» Marvel В перерывах между съемками серии «супергеройских» блокбастеров Marvel Крис Эванс успевает сниматься в других фильмах – и даже пробовать себя в роли режиссера. В режиссерское кресло
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