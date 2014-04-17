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Небо падших Небо падших
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Небо падших, 2014

2014 / Россия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Конец 1980-х. Павел Шарманов, будучи студентом авиационного института, всегда бредящий небом, начинал сторожем в музее авиации под открытым небом. Эта работа стремительно и кардинально изменила его дальнейшую жизнь.

1990-е. Перестройка. Деньги, власть, взятки, предательство друзей. Шарманов — основатель и владелец крупнейшей авиационной компании в стране. Все блага мира у его ног. Бери, что хочешь. Единственно, что недоступно успешному молодому мужчине — любовь. Он не ищет ее, но она найдет его «совсем нежданно», закрутит в лихом вихре, поднимет высоко в небеса, заставит чувствовать, парить и не придавать значения материальному…

Чем выше и быстрее взлетаешь, тем быстрее и больнее падаешь. Любовь милосердна, но порой и жестока, и как любить, каждый решает сам…

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 апреля 2014
Премьера в мире 17 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Валентин Донсков
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Александр Сирин
Александр Сирин
Все актеры и съемочная группа
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7.133333
Постер фильма Небо падших 1 постер
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