Святой Винсент, 2014

Винсент прошел войну во Вьетнаме, а теперь тратит время на алкоголь и азартные игры. Он знакомится с новыми соседями. Мэгги в одиночку воспитывает 12-летнего сына Оливера. Мальчик тяжело переживает развод родителей и постепенно начинает сближаться с пожилым соседом. Он становится для него единственным наставником и проводником в мир взрослых. Отец мечтает отсудить опеку над сыном, и использует тот факт, что за ним присматривает пьющий мужчина, страдающий от игровой зависимости, против Мэгги.