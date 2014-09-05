Святой Винсент, 2014

Винсент прошел войну во Вьетнаме, а теперь тратит время на алкоголь и азартные игры. Он знакомится с новыми соседями. Мэгги в одиночку воспитывает 12-летнего сына Оливера. Мальчик тяжело переживает развод родителей и постепенно начинает сближаться с пожилым соседом. Он становится для него единственным наставником и проводником в мир взрослых. Отец мечтает отсудить опеку над сыном, и использует тот факт, что за ним присматривает пьющий мужчина, страдающий от игровой зависимости, против Мэгги.
Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко неположительный с виду человек становится наставником парнишки.
Канва похожа, действительно. Параллели есть. Акценты другие.
Здесь в основе тандем старого с… Читать дальше…