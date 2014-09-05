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Святой Винсент Святой Винсент
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St. Vincent

Святой Винсент, 2014

2014 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Винсент прошел войну во Вьетнаме, а теперь тратит время на алкоголь и азартные игры. Он знакомится с новыми соседями. Мэгги в одиночку воспитывает 12-летнего сына Оливера. Мальчик тяжело переживает развод родителей и постепенно начинает сближаться с пожилым соседом. Он становится для него единственным наставником и проводником в мир взрослых. Отец мечтает отсудить опеку над сыном, и использует тот факт, что за ним присматривает пьющий мужчина, страдающий от игровой зависимости, против Мэгги.

  • Во время подготовки к роли Наоми Уоттс учила русский язык. Для этого она смотрела видеоролики, а также посещала русский SPA-салон, чтобы услышать живую речь.
  • Когда Наоми Уоттс читала сценарий, то решила, что исполнит роль Мэгги, поскольку она больше ей подходит. Однако актрисе была уготована роль русской проститутки Даки.
  • Актриса очень нервничала, когда дошло дело до съемок постельной сцены с Биллом Мюрреем. Она была очень скованной, поэтому актер начал шутить, чтобы она расслабилась.
  • Сценарий картины входил в «черный список» 2011 года, куда попадают перспективные, но незавершенные проекты.
  • Роль Винсента мог исполнить Джек Николсон. Но он отказался, порекомендовав взять Билла Мюррея.

Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко неположительный с виду человек становится наставником парнишки.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 сентября 2014
Премьера в мире 5 сентября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Тед Мелфи
Тед Мелфи
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Селенис Лейва
Селенис Лейва
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Святой Винсент 10 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
mishass 31 октября 2015, 09:28
Фильм меня очень порадовал. Никаких притязаний на исключительность и попыток впечатлить зрителя изощрённым сюжетом, но построенный на хорошей игре… Читать дальше…
fanbunga 31 октября 2015, 09:28
Ответ на сообщение test от 16/01/2015 - 00:18:04

Канва похожа, действительно. Параллели есть. Акценты другие.
Здесь в основе тандем старого с… Читать дальше…
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15 голосов
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саундтрек фильма Святой Винсент
Кадры из фильма Все кадры
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