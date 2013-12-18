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Снова 16 Снова 16
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Снова 16, 2013

2013 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Арно был чертовски успешным, но крайне скучным человеком: юрист и философ, который быстро продвигался по карьерной лестнице, впечатлял друзей и раздражал своего младшего брата. Но однажды всему этому приходит конец: врач ставит Арно редчайший диагноз — синдром подростка. У него начинается еще один пубертатный период: на лице появляются прыщи, а круг интересов полностью меняется...

  • Режиссер Тристан Сегела рассказал, что страсть к кино у него возникла после просмотра вестерна Джона Стерджеса “Великолепная семерка”. 
  • Франсуа Роллин начал свою актерскую карьеру в сериале “Гостиница”, где он сыграл профессора Роллина. В этом фильме Тристан Сегела поручил ему роль профессора Бернини.
  • У режиссера Тристана Сегелы нет никакого кинематографического образования. 
  • Актер Лоран Лафит признался, что труднее всего ему дались съемки сцен вечеринки. По словам актера, громким тусовкам он предпочитает спокойные ужины в компании друзей. 
  • В дебютной режиссерской работе Тристана Сегела, сериале “Пьер (41)”, речь также идет о возрастной аномалии. По сюжету, главный герой там перестает стареть в 41 год. 
  • Дебютный полнометражный фильм Тристана Сегелы и первая роль в кино для большинства актеров-подростков. 

Арно Мюстье - само олицетворение успеха. Юрист и красноречивый философ, который своими словами умеет завести слушателей в тупик. Но в один прекрасный момент все начинает рушиться. Пара прыщей, странное поведение - и Арно получает диагноз - С.П. - синдром подростка. Это одно из редчайших расстройств, которым страдают взрослые мужчины, вновь проходя через кризис шестнадцати лет. Арно открывает для себя целый мир подростков, удивляя своим поведением всех окружающих. И первым, кто видит героя в новом "амплуа", оказывается его собственный брат-подросток.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 февраля 2014
Премьера в мире 18 декабря 2013
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Бюджет €6 955 040
Режиссер
Тристан Сегела
Тристан Сегела
В ролях
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Кристоф Малавуа
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Франсуа Роллин
Анн Кановас
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
ужас...не ходить...
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