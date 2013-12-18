Снова 16, 2013

Арно Мюстье - само олицетворение успеха. Юрист и красноречивый философ, который своими словами умеет завести слушателей в тупик. Но в один прекрасный момент все начинает рушиться. Пара прыщей, странное поведение - и Арно получает диагноз - С.П. - синдром подростка. Это одно из редчайших расстройств, которым страдают взрослые мужчины, вновь проходя через кризис шестнадцати лет. Арно открывает для себя целый мир подростков, удивляя своим поведением всех окружающих. И первым, кто видит героя в новом "амплуа", оказывается его собственный брат-подросток.