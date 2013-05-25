Выживут только любовники, 2013

В августе 2010 года Джармуш сказал, что Тильда Суинтон, Майкл Фассбендер, Миа Васиковска и Джон Хёрт согласились присоединиться к его новому фильму, который станет «историей любви крипто-вампиров». Поиски финансирования для фильма были чрезвычайно трудными, и на премьере фильма Джармуш заявил, что «становится все труднее и труднее снимать фильмы, которые немного необычны, или непредсказуемы, или не удовлетворяют ожидания зрителей».

Перед началом съемок Том Хиддлстон заменил Фассбендера в роли Адама. Съемки начались в июне 2012 года и проходили Детройте, Танжере, Марокко, Гамбурге и Кельне. Всего съемочный процесс продлился семь недель.

Фильм является одним из многих проектов Джармуша, действие которых происходит в основном ночью. После выхода фильма Суинтон заметила: «Джим в значительной степени ведет ночной образ жизни, поэтому ночной пейзаж – это его родная палитра. В том, как вещи светятся в темноте, есть что-то очень “джармушевское”. Он – настоящая рок-звезда».

Все актеры, играющие вампиров, носили парики из человеческой, яковой и козьей шерсти, чтобы выглядеть более дикими. При этом слово “вампир” за весь фильм не произносится ни разу, но зато там попадается слово “зомби”: так вампиры называют обычных людей, намекая на пустоту их образа жизни.

Вопреки распространенному мнению, Джармуш не подразумевал библейских персонажей, когда придумывал имена главных героев. На самом деле это отсылка к сатирической работе Марка Твена «Дневники Адама и Евы». Лицо Твена можно увидеть в галерее портретов на стене в доме Адама.

Кит Марлоу вскользь упоминает о написании Гамлета для Уильяма Шекспира, чтобы придать популярность его собственным работам. Настоящий Марлоу умер при загадочных обстоятельствах в возрасте двадцати девяти лет, за несколько недель до публикации первой известной пьесы Шекспира. Теория об авторстве Марлоу, которую подавляющее большинство шекспироведов считает вымыслом, предполагает, что он инсценировал свою смерть и принял псевдоним «Уильям Шекспир».

У Адама есть датский паспорт с именем Локке Одинсон, что является намеком на его роль в фильмах кинематографической вселенной Marvel.

Композиция «Funnel of Love» Ванды Джексон в начале фильма воспроизводится куда медленнее, чем обычно. Этот кавер написан группой SQÜRL, создателем и участником которой является Джармуш.

Композитор фильма Джозеф ван Виссем часто называет Джармуша «культурной губкой». Этот его фильм также полон культурных отсылок. Большинство из них являются музыкальными или литературными, также в фильме присутсвутет множество самоцитат. Главные герои являются своего рода «секретными агентами художественных и интеллектуальных достижений на протяжении всей истории человечества».