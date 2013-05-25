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Выживут только любовники Выживут только любовники
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Only Lovers Left Alive

Выживут только любовники, 2013

2013 / США
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Адам и Ева – бывшие возлюбленные, расставшиеся много лет назад и сейчас живущие на разных концах света. Адам живет в викторианском особняке в обществе своей лютни, а Ева просыпается в своей спальне в Танжере в окружении книг. Адам – необычайно талантливый музыкант, но вынужден оставаться в тени, ограничиваясь лишь своим влиянием на карьеры других популярных исполнителей. Ева общается с лучшими писателями своего времени, но также скрывается от всего мира.

Причиной этому является разделенная между ними тайна: на самом деле Адам и Ева – древние вампиры. Отказавшиеся от охоты, они питаются донорской кровью, которую добывают в местных больницах. Позорная зависимость от людей, к которым герои испытывают презрение, вводит обоих вампиров в чрезвычайно мрачное состояние.

Понимая, что он вот-вот сломается, Адам принимает предложение Евы погостить у него, и вскоре она вылетает в Детройт. Идиллическое воссоединение героев прерывает появление Авы, младшей сестры Евы, которая не отличается сдержанностью и благоразумием.

Когда внимание Авы привлекает Иэн, юный и аппетитный протеже Адама, трагедия становится лишь вопросом времени. В экзальтированном настроении герои отправляются в ночной клуб, чтобы провести безбашенную вечеринку. Скольким из них удастся дожить до рассвета?

В августе 2010 года Джармуш сказал, что Тильда Суинтон, Майкл Фассбендер, Миа Васиковска и Джон Хёрт согласились присоединиться к его новому фильму, который станет «историей любви крипто-вампиров». Поиски финансирования для фильма были чрезвычайно трудными, и на премьере фильма Джармуш заявил, что «становится все труднее и труднее снимать фильмы, которые немного необычны, или непредсказуемы, или не удовлетворяют ожидания зрителей».

Перед началом съемок Том Хиддлстон заменил Фассбендера в роли Адама. Съемки начались в июне 2012 года и проходили Детройте, Танжере, Марокко, Гамбурге и Кельне. Всего съемочный процесс продлился семь недель.

Фильм является одним из многих проектов Джармуша, действие которых происходит в основном ночью. После выхода фильма Суинтон заметила: «Джим в значительной степени ведет ночной образ жизни, поэтому ночной пейзаж – это его родная палитра. В том, как вещи светятся в темноте, есть что-то очень “джармушевское”. Он – настоящая рок-звезда».

Все актеры, играющие вампиров, носили парики из человеческой, яковой и козьей шерсти, чтобы выглядеть более дикими. При этом слово “вампир” за весь фильм не произносится ни разу, но зато там попадается слово “зомби”: так вампиры называют обычных людей, намекая на пустоту их образа жизни.

Вопреки распространенному мнению, Джармуш не подразумевал библейских персонажей, когда придумывал имена главных героев. На самом деле это отсылка к сатирической работе Марка Твена «Дневники Адама и Евы». Лицо Твена можно увидеть в галерее портретов на стене в доме Адама.

Кит Марлоу вскользь упоминает о написании Гамлета для Уильяма Шекспира, чтобы придать популярность его собственным работам. Настоящий Марлоу умер при загадочных обстоятельствах в возрасте двадцати девяти лет, за несколько недель до публикации первой известной пьесы Шекспира. Теория об авторстве Марлоу, которую подавляющее большинство шекспироведов считает вымыслом, предполагает, что он инсценировал свою смерть и принял псевдоним «Уильям Шекспир».

У Адама есть датский паспорт с именем Локке Одинсон, что является намеком на его роль в фильмах кинематографической вселенной Marvel.

Композиция «Funnel of Love» Ванды Джексон в начале фильма воспроизводится куда медленнее, чем обычно. Этот кавер написан группой SQÜRL, создателем и участником которой является Джармуш.

Композитор фильма Джозеф ван Виссем часто называет Джармуша «культурной губкой». Этот его фильм также полон культурных отсылок. Большинство из них являются музыкальными или литературными, также в фильме присутсвутет множество самоцитат. Главные герои являются своего рода «секретными агентами художественных и интеллектуальных достижений на протяжении всей истории человечества».

История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизиции. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «мертвецов» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники?

7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 апреля 2014
Премьера онлайн 17 ноября 2021
Премьера в мире 25 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Джон Херт
Джон Херт
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Все актеры и съемочная группа
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Москино Сокольники
21:00 от 600 ₽
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Паулина 24 апреля 2017, 16:22
Бессмертные влюбленные эстеты.
Когда на свете уже не останется ни одного представителя культуры, образованные люди канут в лету, а певцам не о чем… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Сюда бы сабы хорошие, на самом деле. В фильм хочется вслушиваться. Герои не болтливы, как люди, которые вместе тысячу лет. У них общение не для… Читать дальше…
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«Выживут только любовники» в кинотеатрах

Завтра 21 пн 25 вт 26 чт 28 сб 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
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