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Олли и сокровища пиратов Олли и сокровища пиратов
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Dive Olly Dive and the Pirate Treasure

Олли и сокровища пиратов, 2014

2014 / США / Австралия
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Выдра по имени Бобси поднимает на уши всю морскую общественность! Герой искренне считает, что он – потомок старинного пиратского рода, и потому способен отыскать спрятанные в тайниках золото и сокровища затонувших торговых судов. Дело осталось за малым: всего-то нужно собрать средства на поисковую экспедицию. На помощь Бобси приходят маленькие подлодки Олли и Бэт. Вместе друзья сооружают корабль и отправляются к Южному полюсу за кладом и приключениями.

  • Сюжет ленты, по всей видимости, отсылает к ирландской легенде о том, что с помощью радуги можно найти подземный клад лепреконов.
  • В создании мультфильма участвовали Китай, США, Франция и Австралия.
  • В картине можно заметить немало визуальных отсылок к другим популярным мультикам. Так, например, акулы и их помощники напоминают героев “Подводной братвы” и “В поисках Немо”, а пираты похожи на персонажей, которые появлялись в “Ледниковом периоде 4”.
  • Дословный перевод названия звучит как “Ныряй, Олли, ныряй. Сокровища пиратов”. Мультфильм основан на развивающем детском мультсериале “Ныряй с Олли”, который рассказывал о приключениях молодой подводной лодки по имени Олли и его верной подруги Бэт. Сериал выходил с 2005 по 2010 год.

К подводным лодками Олли и Бэт присоединяется их друг Бобси, который совершенно убежден, что является потомком «Пи-Ратов» — давних искателей легендарного клада.

Их путешествие за сокровищем наполнено чудесами, приключениями и, конечно, юмором, потому что по пятам за ним следует банда Красных Морских Коньков под предводительством интеллигентной, но крайне опасной Акулы… Но даже это не смогло остановить наших героев! Олли, Бэт и Бобси переживут сильный шторм, преодолеют все препятствия и в конце концов смогут найти клад!

Но основное, что наши охотники за сокровищами поймут к концу этой гонки, что самое главное — это, конечно, семья и друзья!

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера в мире 1 мая 2014
Возраст 0+
Прокатчик AKM
Режиссер
Боб Дусетт
В ролях
Шон-Райан Петерсен
Ксения Бородина
Алена Водонаева
Айза Долматова
Все актеры и съемочная группа
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