Олли и сокровища пиратов, 2014

К подводным лодками Олли и Бэт присоединяется их друг Бобси, который совершенно убежден, что является потомком «Пи-Ратов» — давних искателей легендарного клада.

Их путешествие за сокровищем наполнено чудесами, приключениями и, конечно, юмором, потому что по пятам за ним следует банда Красных Морских Коньков под предводительством интеллигентной, но крайне опасной Акулы… Но даже это не смогло остановить наших героев! Олли, Бэт и Бобси переживут сильный шторм, преодолеют все препятствия и в конце концов смогут найти клад!

Но основное, что наши охотники за сокровищами поймут к концу этой гонки, что самое главное — это, конечно, семья и друзья!