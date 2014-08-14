Моя Госпожа, 2014

Шестнадцатилетний романтик Чарли Бойд переживает первую жизненную драму. Кажется, никто в этом мире не в силах ему помочь. Ранимый и одинокий, он знакомится с Мэгги – загадочной женщиной с сомнительной репутацией. Мэгги чувственна и сексапильна. Она пробуждает в мужчинах страсть и дарит наслаждение болью и пытками. Чарли тянется к ней, и Мэгги не в силах этому препятствовать. Между ними складываются отношения, которые непостижимым образом возвысятся над пороком и смягчат ожесточенные сердца. Когда душевные раны Чарли зарубцуются, настанет его черед раскрыть глубину своих чувств к своей прекрасной госпоже...