Моя Госпожа, 2014

16-летний Чарли Бойд в свободное время занимается чисткой бассейнов. Новой клиенткой парня становится соблазнительная француженка Мэгги. Несмотря на то, что хозяйка дома значительно старше Чарли, он начинает испытывать к ней сексуальное влечение. Заметив, что юноша готов ради нее на все, Мэгги решает воспользоваться ситуацией. Медленно, но верно женщина соблазняет подростка, прекрасно сознавая, какие острые ощущения дарит Чарли их связь. Однако вскоре Мэгги становится мало властвовать над юным любовником в постели - она хочет контролировать его и за ее пределами…
Шестнадцатилетний романтик Чарли Бойд переживает первую жизненную драму. Кажется, никто в этом мире не в силах ему помочь. Ранимый и одинокий, он знакомится с Мэгги – загадочной женщиной с сомнительной репутацией. Мэгги чувственна и сексапильна. Она пробуждает в мужчинах страсть и дарит наслаждение болью и пытками. Чарли тянется к ней, и Мэгги не в силах этому препятствовать. Между ними складываются отношения, которые непостижимым образом возвысятся над пороком и смягчат ожесточенные сердца. Когда душевные раны Чарли зарубцуются, настанет его черед раскрыть глубину своих чувств к своей прекрасной госпоже...
Не читайте всяких peacefrog- ов. если уж по поводу сюжета можно поспорить, то актеры просто… Читать дальше…