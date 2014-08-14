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Моя Госпожа, 2014

2014 / Австралия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

16-летний Чарли Бойд в свободное время занимается чисткой бассейнов. Новой клиенткой парня становится соблазнительная француженка Мэгги. Несмотря на то, что хозяйка дома значительно старше Чарли, он начинает испытывать к ней сексуальное влечение. Заметив, что юноша готов ради нее на все, Мэгги решает воспользоваться ситуацией. Медленно, но верно женщина соблазняет подростка, прекрасно сознавая, какие острые ощущения дарит Чарли их связь. Однако вскоре Мэгги становится мало властвовать над юным любовником в постели - она хочет контролировать его и за ее пределами…

  • Режиссер фильма Стивен Лэнс признался, что не проводил совместных репетиций Эммануэль Беар и Харрисона Гилбертсона. Так во время съемок он хотел добиться полного эффекта погружения - актеры взаимодействовали непосредственно на съемочной площадке и их реакции на игру друг друга были максимально естественными. 
  • Съемки фильма проходили в городе Голд-Кост, штат Квинсленд, Австралия. 
  • В саундтрек картины вошли композиции Moves Moves дуэта Standish/Carlyon, Merry Go Round исполнителя Zip Zipper, а также I Can’t Stay Бена Браунинга. 
  • Сценарий фильма Стивен Лэнс написал в соавторстве с Джерардом Ли. 

Шестнадцатилетний романтик Чарли Бойд переживает первую жизненную драму. Кажется, никто в этом мире не в силах ему помочь. Ранимый и одинокий, он знакомится с Мэгги – загадочной женщиной с сомнительной репутацией. Мэгги чувственна и сексапильна. Она пробуждает в мужчинах страсть и дарит наслаждение болью и пытками. Чарли тянется к ней, и Мэгги не в силах этому препятствовать. Между ними складываются отношения, которые непостижимым образом возвысятся над пороком и смягчат ожесточенные сердца. Когда душевные раны Чарли зарубцуются, настанет его черед раскрыть глубину своих чувств к своей прекрасной госпоже...

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 27 ноября 2014
Премьера в мире 14 августа 2014
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Стивен Лэнс
В ролях
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Рэйчел Блейк
Рэйчел Блейк
Сократис Отто
Хью Паркер
Леа Пурселл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Моя Госпожа 3 постера
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Наша рецензия
Одним из бесспорно лучших дебютов последних двух лет стала австралийская драма «Моя госпожа», снятая в 2013-м и лишь в ноябре 2014-го добравшаяся до австралийских и российских кинотеатров. Атмосфера, созданная в кадре режиссером Стивеном Лэнсом, – прямой отзвук, отголосок (как и в относительно недавнем «Охотнике» Дэниела Неттхайма) того первородного, магического, завораживающего, обволакивающего универсума, который предстал в ранних фильмах Питера Уира:…
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Berlin197150 6 декабря 2015, 10:13
Ответ на сообщение peacefrog от 28/11/2014 - 00:56:01

Не читайте всяких peacefrog- ов. если уж по поводу сюжета можно поспорить, то актеры просто… Читать дальше…
buzajka 6 декабря 2015, 10:10
У нас в Омске его удалили с проката )) Даже не показав! а до этого премьеру переносили 2 раза )) Бред!Не понимаю какой в этом смысл … Читать дальше…
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