Вторая игра, 2014

Фильм-диалог румынского режиссера Корнелиу Порумбойю — запись разговора режиссера со своим отцом во время просмотра записи футбольного матча между двумя ведущими румынскими командами, состоявшегося за год до падения режима Чаушеску. Андреа Порумбойю — отец Корнелиу Порумбойю и бывший футбольный арбитр. 3 декабря 1988 года он был на поле во время матча между командами «Стяуа» и «Динамо», запись которого легла в основу фильма. Ни Андреа, ни тысячи зрителей, в числе которых был президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, не подозревали, что вскоре их будущее радикально изменится: страна прекратит своё существование, а сам Чаушеску будет расстрелян. Отец и сын обсуждают футбольные и политические коллизии прошедшей эпохи и пытаются найти общий язык для обсуждения прошлого и настоящего страны. После показа Корнелиу Порумбойю ответит на вопросы зрителей по скайпу.