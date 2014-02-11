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Вторая игра
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Вторая игра, 2014

2014 / Румыния
6.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

Фильм-диалог румынского режиссера Корнелиу Порумбойю — запись разговора режиссера со своим отцом во время просмотра записи футбольного матча между двумя ведущими румынскими командами, состоявшегося за год до падения режима Чаушеску. Андреа Порумбойю — отец Корнелиу Порумбойю и бывший футбольный арбитр. 3 декабря 1988 года он был на поле во время матча между командами «Стяуа» и «Динамо», запись которого легла в основу фильма. Ни Андреа, ни тысячи зрителей, в числе которых был президент Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, не подозревали, что вскоре их будущее радикально изменится: страна прекратит своё существование, а сам Чаушеску будет расстрелян. Отец и сын обсуждают футбольные и политические коллизии прошедшей эпохи и пытаются найти общий язык для обсуждения прошлого и настоящего страны. После показа Корнелиу Порумбойю ответит на вопросы зрителей по скайпу.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 февраля 2014
Премьера в мире 11 февраля 2014
Возраст 12+
Режиссер
Корнелиу Порумбойю
Корнелиу Порумбойю
В ролях
Корнелиу Порумбойю
Корнелиу Порумбойю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вторая игра 1 постер
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