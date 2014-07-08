Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бомонд
Киноафиша Фильмы Бомонд
Le beau monde

Бомонд, 2014

2014 / Франция
5.8 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Элизе 20 лет, она живет в Байе во Франции. Страстная вышивальщица, она придумывает новые вышивки, она создает, она ищет. Она не знает, что делать со своим увлечением, пока не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную школу в Париже. Не раздумывая, Элиза оставляет прошлую жизнь позади, только чтобы жить в Париже. Там она знакомится с Антуаном, сыном Аньес. Между ними возникает страстная любовь. Антуан находит в Элизе ту искренность и наивность, которые ему так не хватало в среде буржуа, которых он ненавидит. А Элиза благодаря Антуану обнаруживает внутренний мир элиты, который ее завораживает...

5.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 июля 2014
Премьера в мире 8 июля 2014
Возраст 16+
Режиссер
Джюли Лопес-Кюрваль
В ролях
Ана Жирардо
Ана Жирардо
Бастьен Буллон
Бастьен Буллон
Орелия Пети
Орелия Пети
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Баптист Лекаплен
Баптист Лекаплен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бомонд 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Приложение киноафиши