Бомонд, 2014

Элизе 20 лет, она живет в Байе во Франции. Страстная вышивальщица, она придумывает новые вышивки, она создает, она ищет. Она не знает, что делать со своим увлечением, пока не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную школу в Париже. Не раздумывая, Элиза оставляет прошлую жизнь позади, только чтобы жить в Париже. Там она знакомится с Антуаном, сыном Аньес. Между ними возникает страстная любовь. Антуан находит в Элизе ту искренность и наивность, которые ему так не хватало в среде буржуа, которых он ненавидит. А Элиза благодаря Антуану обнаруживает внутренний мир элиты, который ее завораживает...