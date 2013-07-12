Три разные истории объединяет ломбард в захолустном городишке. Именно там пересекаются персонажи казалось бы разных сюжетных линий.
Первая история — криминальная комедия о наркоманах неудачниках, пытающихся ограбить своего дилера.
Вторая — триллер, где неожиданная находка в ломбарде кольца пропавшей много лет назад жены приводит мужчину к маньяку, удерживающем в плену 21 девушку.
Третья история — комедия о жизни двойника Элвиса, кочующего со своим шоу по ярмаркам американской провинции.
|9 января 2014
|Россия
|Вест
|18+
|9 января 2014
|Беларусь
|9 января 2014
|Казахстан
|12 июля 2013
|Канада
|R
|9 января 2014
|Украина
|18 января 2014
|Япония
Для меня 2/10