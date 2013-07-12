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Постер фильма Хроники Ломбарда
6.0
Хроники Ломбарда - Дублированный трейлер
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6.0

Хроники Ломбарда

, 2013
Pawn Shop Chronicles
США / комедия, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Хроники Ломбарда
6.0
Хроники Ломбарда - Дублированный трейлер
Хроники Ломбарда  Дублированный трейлер

О фильме

Три разные истории объединяет ломбард в захолустном городишке. Именно там пересекаются персонажи казалось бы разных сюжетных линий.

Первая история — криминальная комедия о наркоманах неудачниках, пытающихся ограбить своего дилера.

Вторая — триллер, где неожиданная находка в ломбарде кольца пропавшей много лет назад жены приводит мужчину к маньяку, удерживающем в плену 21 девушку.

Третья история — комедия о жизни двойника Элвиса, кочующего со своим шоу по ярмаркам американской провинции.

В ролях

Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Johnny Shaw
Пол Уокер
Пол Уокер
Raw Dog
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Ricky
Норман Ридус
Норман Ридус
Stanley
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Alton
Томас Джейн
Томас Джейн
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Richard
Кевин О. Ранкин
Кевин О. Ранкин
Randy
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Johnson
Ди Джей Куоллс
Ди Джей Куоллс
JJ
Пелл Джеймс
Пелл Джеймс
Cyndi
Режиссер Уэйн Крамер
Сценарист Адам Минарович
Композитор The Newton Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 12 июля 2013
Дата выхода
9 января 2014 Россия Вест 18+
9 января 2014 Беларусь
9 января 2014 Казахстан
12 июля 2013 Канада R
9 января 2014 Украина
18 января 2014 Япония
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $10 080
Производство Anchor Bay Films, Mimran Schur Pictures, Suretone Pictures
Другие названия
Pawn Shop Chronicles, Amanet cu ghinion, American Stories, Busca Alucinante, Crónicas de una casa de empeños, Crónicas salvajes, Eszement zaci, Gangster Chronicles, Hustlers, I truffatori, Kroniki lombardu, Lombardo kronikos, Pandimajakroonikad, Pawn War Chronicles, Prêteur sur gages, Rehinci Dükkânı Vakaları, Stealers, Thị Trấn Cuồng Loạn, Viagem Selvagem, Истории от заложната къща, Хроники ломбарда, スティーラーズ, 當鋪瘋雲, Historky ze zastavárny, 폰 샵 클로니클스, Hustlers - I truffatori, Cronicas Salvajes

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Хроники Ломбарда - Дублированный трейлер
Хроники Ломбарда Дублированный трейлер
Хроники Ломбарда - Отрывок 2
Хроники Ломбарда Отрывок 2
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Цитаты

Raw Dog Я понимаю, почему нам велят ненавидеть нигг@ров. Понял? Они выглядят иначе, ходят иначе, говорят иначе. Я в курсе, хорошо. Но евреи, чувак... почему нам велят ненавидеть евреев? Я только что узнал, что Джерри Спрингер — еврей. Джерри чёртов Спрингер, чувак. Если бы я встретил его на улице, я бы поцеловал его в зад и попросил автограф. У меня дома три DVD с Адамом Сэндлером, и я только что выяснил, что он тоже еврей. Если бы я был в здании, и рядом со мной сели десять евреев, я бы даже не заметил. Так в чём разница? У них есть деньги? Ну, деньги — это не так уж плохо. Чёрт, я бы хотел иметь деньги. У них большие носы? По крайней мере, так принято думать. Чёрт, у Тедди нос больше, чем весь этот чёртов грузовик, а он не еврей. Так что, нам его ненавидеть? Ради всего святого. Иисус — еврей, чувак. Я имею в виду, это же Иисус. Мы ходим в церковь каждое воскресенье и молимся царю евреев, чувак.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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