Небраска, 2013

Вуди Грант — пьющий и ворчливый старик с прогрессирующей болезнью Альцгеймера, который стал для своей семьи настоящей обузой. Однажды Вуди получает письмо, в котором сообщается, что он, якобы, выиграл миллион долларов. Понимая, что это обман, его сын Дэвид, тем не менее, решает сопроводить отца в Небраску за несуществующим выигрышем, надеясь, что это хотя бы ненадолго вернет ему любовь к жизни.