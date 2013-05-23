Небраска, 2013

Вуди Грант — пьющий и ворчливый старик с прогрессирующей болезнью Альцгеймера, который стал для своей семьи настоящей обузой. Однажды Вуди получает письмо, в котором сообщается, что он, якобы, выиграл миллион долларов. Понимая, что это обман, его сын Дэвид, тем не менее, решает сопроводить отца в Небраску за несуществующим выигрышем, надеясь, что это хотя бы ненадолго вернет ему любовь к жизни.
Старик-алкоголик свято верит, что выиграл миллион долларов в лотерее штата Небраска, куда он и собирается отправиться из родной Монтаны. Его взрослому сыну приходится сопровождать наивного отца в этом путешествии за удачей в самое сердце Америки, чтобы тот не попал в неприятности.
Дедуля трогательный, да. Причем, как-то всем сразу. И… Читать дальше…