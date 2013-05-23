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Небраска Небраска
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Nebraska

Небраска, 2013

2013 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Вуди Грант — пьющий и ворчливый старик с прогрессирующей болезнью Альцгеймера, который стал для своей семьи настоящей обузой. Однажды Вуди получает письмо, в котором сообщается, что он, якобы, выиграл миллион долларов. Понимая, что это обман, его сын Дэвид, тем не менее, решает сопроводить отца в Небраску за несуществующим выигрышем, надеясь, что это хотя бы ненадолго вернет ему любовь к жизни.  

  • Фильм снимался в штате Небраска, на родине режиссера фильма Александра Пэйна. По словам Пэйна, это позволило ему сильнее погрузиться в историю. 
  • Это уже четвертый фильм, снятый Пэйном в Небраске. Первыми тремя были Гражданка Рут” , “Выскочка” и “О Шмидте”.
  • Студия “Paramount” изначально была против того, чтобы фильм был черно-белым, однако изменила свое мнение, когда превью фильма получило положительные отзывы.
  • Фильм начинается и заканчивается показом логотипа студии “Paramount” образца 1950—1960-х годов.
  • Александр Пэйн искал возможность снять этот фильм в течение нескольких лет. Он получил зеленый свет после успеха картины “Потомки”. 
  • В сцене на кладбище можно заметить надгробный камень с именем “Пэйн”. Это отсылка к режиссеру Александру Пэйну.

Старик-алкоголик свято верит, что выиграл миллион долларов в лотерее штата Небраска, куда он и собирается отправиться из родной Монтаны. Его взрослому сыну приходится сопровождать наивного отца в этом путешествии за удачей в самое сердце Америки, чтобы тот не попал в неприятности.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 февраля 2014
Премьера в мире 23 мая 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Александр Пэйн
Александр Пэйн
В ролях
Уилл Форте
Уилл Форте
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Стейси Кич
Стейси Кич
Девин Рэтрей
Девин Рэтрей
Мисси Доти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Небраска 4 постера
Каннский кинофестиваль Лучший актер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ещё более тягуче, чем Потомки. Глубинка американская депрессивна и тосклива, аж скулы сводит.
Дедуля трогательный, да. Причем, как-то всем сразу. И… Читать дальше…
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Ролик о создании 1: Exploring Nebraska
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