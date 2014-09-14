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Десять вещей, которые я ненавижу в жизни
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10 Things I Hate About Life

Десять вещей, которые я ненавижу в жизни, 2014

2014 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме

Режиссер Гил Юнгер снял в 90-е культовую молодежную комедию "Десять вещей, которые я в тебе ненавижу", открывшую талант Хита Леджера и вырастившую целое поколение. Более чем десять лет спустя, он снова хочет очаровывать зрителей беззаботной атмосферой молодости на большом экране.

Обаятельный парень и красивая девушка случайно сталкиваются ночью на Малхоланд Драйв. Оба полны решимости и независимо друг от друга одержимы одной и той же идеей: во что бы то ни стало совершить самоубийство. Неожиданное знакомство разрушает этот план. И начинается удивительная история любви…

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 14 сентября 2014
Премьера в мире 14 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Джил Джангер
Джил Джангер
В ролях
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Томас МакДонелл
Томас МакДонелл
Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Б.Дж. Бритт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Десять вещей, которые я ненавижу в жизни 1 постер
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