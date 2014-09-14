Десять вещей, которые я ненавижу в жизни, 2014

Режиссер Гил Юнгер снял в 90-е культовую молодежную комедию "Десять вещей, которые я в тебе ненавижу", открывшую талант Хита Леджера и вырастившую целое поколение. Более чем десять лет спустя, он снова хочет очаровывать зрителей беззаботной атмосферой молодости на большом экране.
Обаятельный парень и красивая девушка случайно сталкиваются ночью на Малхоланд Драйв. Оба полны решимости и независимо друг от друга одержимы одной и той же идеей: во что бы то ни стало совершить самоубийство. Неожиданное знакомство разрушает этот план. И начинается удивительная история любви…