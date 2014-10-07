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Милосердие Милосердие
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Mercy

Милосердие, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Мать-одиночка и ее два мальчика ухаживают за бабушкой, обладающей мистическими силами.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 октября 2014
Премьера в мире 7 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Питер Корнуэлл
В ролях
Чендлер Риггз
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Хана Хэйес
Хана Хэйес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Милосердие 2 постера
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