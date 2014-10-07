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Милосердие
Mercy
Милосердие, 2014
2014 / США
5.0
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Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
Мать-одиночка и ее два мальчика ухаживают за бабушкой, обладающей мистическими силами.
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5.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2014
Премьера в России
7 октября 2014
Премьера в мире
7 октября 2014
Возраст
18+
Режиссер
Питер Корнуэлл
В ролях
Чендлер Риггз
Дилан МакДермотт
Фрэнсис О’Коннор
Марк Дюпласс
Хана Хэйес
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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