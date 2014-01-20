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Постер фильма Сигнал
6.2
Сигнал - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сигнал
6.2

Сигнал

, 2014
The Signal
США / фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сигнал
6.2
Сигнал - Дублированный трейлер
Сигнал  Дублированный трейлер

О фильме

Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами внеземного разума.

После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты «людей в чёрном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества.

 

В ролях

Сара Кларк
Сара Кларк
Оливия Кук
Оливия Кук
Haley
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Damon
Джеффри Гроувер
Gas Station Clerk
Бо Напп
Бо Напп
Jonah
Роберт Лонгстрит
Лин Шэй
Лин Шэй
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Nic
Patrick Davidson
Boy Playing Claw Game
Roy Kenny
Hazmat 1
Timothy Holmes
Hazmat 2
Ricardo Campos
Hazmat 3
Режиссер Уильям Юбэнк
Сценарист Carlyle Eubank, Уильям Юбэнк, Дэвид Фриджерио
Композитор Nima Fakhrara
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 29 января 2015
Премьера в мире 20 января 2014
Дата выхода
4 сентября 2014 Россия Централ Партнершип 12+
4 сентября 2014 Беларусь
15 марта 2014 Бразилия
10 октября 2014 Великобритания
10 июля 2014 Германия
18 сентября 2015 Греция
27 марта 2015 Ирландия
13 февраля 2015 Испания 12
4 сентября 2014 Казахстан
10 июля 2014 Нидерланды
17 сентября 2014 ОАЭ
17 сентября 2014 Таиланд
17 сентября 2014 Турция
4 сентября 2014 Украина
9 июля 2014 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $2 595 622
Производство Automatik Entertainment, Low Spark Films, Nova Media
Другие названия
The Signal, Сигнал, Señal Enigmatica, El senyal, La señal, Le signal, O Sinal, O Sinal: Frequência do Medo, Signaal, Signál z neznáma, Signalas, Sinyal, Sygnał, Tín Hiệu Kích Động, Сигналът, シグナル, 诡·异·讯, La Señal, el balneario

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Сигнал - Дублированный трейлер
Сигнал Дублированный трейлер
Сигнал - Трейлер
Сигнал Трейлер
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саундтрек фильма Сигнал

Цитаты

Nic В чём суть дела? В чём здесь суть? Единственное, в чём я уверен, — ты понятия не имеешь, с чем столкнулся. Тебя выдернут из этой дерьмовой хибары, которую ты называешь исследовательской станцией, так быстро, что от всего этого останется лишь то, как всё было раскрыто, разрушено и забыто. Ты *совсем* не в курсе! Ни малейшего понятия! Есть хоть капля понимания, как быстро тупые, потерянные малыши вроде меня, Джоны или Номада могут разнести такое место? Остановить его, как каменное колесо, что оно и есть? Ты — бездарный закон на Диком Западе, Дэймон. Ты — реликт, охраняющий руины. Ты жалок! Правда в том, что я здесь единственный, кто хоть немного понимает, что к чему.

Наша рецензия

Проблема похищения людей инопланетянами относится к числу важнейших проблем человечества, вступившего в XXI столетие. Внимание мирового сообщества уже давно приковано к этой теме, актуальность которой признают даже недавние скептики. Ведущие страны и международные организации должны скоординировать усилия по предотвращению и полному пресечению киднеппинга, совершаемого пришельцами. Для этого необходимо, прежде всего, выявить факторы риска и определить, какие категории граждан составляют группу,…

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