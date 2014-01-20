Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами внеземного разума.

После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты «людей в чёрном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества.