Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами внеземного разума.
После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты «людей в чёрном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества.
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