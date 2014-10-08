Судья, 2014

Судью Палмера обвиняют в предумышленном убийстве человека, осужденного им на 20-летний срок. И он не хочет, чтобы в суде его защищал сын, ставший успешным адвокатом...
Успешный адвокат возвращается в родной город на похороны своей матери, и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.
В этом году меня не сильно радовали кино-новинки, но вот очередь дошла и до картины Дэвида Добкина «Судья». Должна… Читать дальше…