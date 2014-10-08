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Судья Судья
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The Judge

Судья, 2014

2014 / США
7.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Судью Палмера обвиняют в предумышленном убийстве человека, осужденного им на 20-летний срок. И он не хочет, чтобы в суде его защищал сын, ставший успешным адвокатом...

  • Действие происходит в «Карлинвилле, Индиана». Настоящий город Карлинвилл расположен Иллинойсе, на полпути между Сент-Луисом, Миссури, и Спрингфилдом, Иллинойс.
  • В фильме упоминается Аттикус Финч — это отсылка к картине «Убить пересмешника» (1962), кинодебюту Роберта Дюваля, сыгравшего Артура «Страшилу» Рэдли.
  • Джозеф Палмер называет свой возраст по ходу действия: 72 года. Роберту Дювалю было на 11 лет больше, когда картина пошла в прокат, и в возрасте 84 лет он оказался самым возрастным номинантом на «Оскар» за всю историю этой премии.
  • Джек Николсон и Томми Ли Джонс рассматривались на роль судьи.
  • Нестандартный современный чикагский дом Хэнка Палмера расположен в районе Бостона и является домом архитектора, спроектировавшего его, Чарльза Роуза.
  • Перед велосипедной прогулкой Хэнк переодевается в старую футболку Metallica из тура Damaged Justice (1988-1989 гг.). На спине рубашки изображен гигантский судейский молоток.
  • Режиссер Дэвид Добкин утверждал, что он и Роберт Дауни-младший хотели, чтобы Хэнк в начале выглядел максимально похожим на Тони Старка, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории от персонажа.
  • Джозеф Палмер и его врач говорят Хэнку, что судья уже год проходит химиотерапию. В суде он заявляет, что он 6 месяцев проходил курс. В реальном судебном процессе Хэнк, как защитник, был бы обязан исправить намеренные попытки судьи приуменьшить тяжесть заболевания, но Хэнк этого не делает.

Успешный адвокат возвращается в родной город на похороны своей матери, и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.

7.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 октября 2014
Премьера в мире 8 октября 2014
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Добкин
Дэвид Добкин
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Вера Фармига
Вера Фармига
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Все актеры и съемочная группа
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Судья
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Паулина 24 апреля 2017, 16:18
«Где мои медовые конфеты, старик?»
В этом году меня не сильно радовали кино-новинки, но вот очередь дошла и до картины Дэвида Добкина «Судья». Должна… Читать дальше…
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