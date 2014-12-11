Интервью, 2014

Тележурналист Дэвид и телепродюсер Аарон - лучшие друзья, мечтающие снять репортаж века. Им выпадает такой шанс, когда они узнают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын является страстным поклонником их ток-шоу. Аарону удается договориться с Кимом об интервью на территории КНДР и друзья готовятся к поездке в самую закрытую страну мира. Но вскоре с ними связывается ЦРУ и просит телевизионщиков убить Кима.