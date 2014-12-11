Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интервью Интервью
Киноафиша Фильмы Интервью
The Interview

Интервью, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Тележурналист Дэвид и телепродюсер Аарон - лучшие друзья, мечтающие снять репортаж века. Им выпадает такой шанс, когда они узнают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын является страстным поклонником их ток-шоу. Аарону удается договориться с Кимом об интервью на территории КНДР и друзья готовятся к поездке в самую закрытую страну мира. Но вскоре с ними связывается ЦРУ и просит телевизионщиков убить Кима.

  • По словам неофициального представителя Ким Чен Ына Мён-чхоля, лидер КНДР осудил фильм. Мён-чхоль также отметил, что Ын его все равно ознакомится с картиной.
  • Северная Корея направила в ООН жалобу на авторов фильма, обвинив их в спонсировании терроризма и “объявлении войны”.
  • Надпись на постере фильма, расположенная под названием, переводится с корейского как “Пожалуйста, не верьте этим невежественным американцам!”.
  • Ким Чен Ын действительно хорошо говорит по-английски, как это и показано в фильме. Будучи подростком, будущий лидер КНДР в течение нескольких лет проходил обучение в школах английского языка в Швейцарии.
  • Готовясь к роли Ким Чен Ына, Рэндолл Парк набрал около семи килограммов.
  • Идея фильма зародилась у режиссера\продюсера Эвана Голдберга еще во время правления Ким Чен Ира.

Дэйв Скайларк король интервью со знаменитостями и ведущий популярного ток-шоу «Скайларк сегодня вечером». За всей этой империей Дэйва стоит его продюсер и лучший друг — Аарон Рапопорт. Ощущая внутреннюю неудовлетворенность, Ааарон жаждет сделать что-то значимое. И он договаривается об интервью Дэйва с Ким Чен Уном, таинственным и безжалостным диктатором Северной Кореи.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 декабря 2014
Премьера онлайн 24 декабря 2014
Премьера в мире 11 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сет Роген
Сет Роген
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Сет Роген
Сет Роген
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Тимоти С. Саймонс
Тимоти С. Саймонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Интервью 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России 7 октября должна была состояться премьера «Искушения» нидерландского режиссера Пола Верховена. Фильм, повествующий о небогоугодной любви двух монахинь в Италии эпохи Возрождения, участвовал в основном конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля, однако 18 сентября решением Министерства культуры был отлучен от российского проката. Киноафиша вспоминает десять фильмов с подобной судьбой и оплакивает их участь.
Написать
1 октября 2021 20:39
Disney разрабатывает приключенческий сериал «Тайный справочник по небесным созданиям» Шоу будет сказкой о тайных стражах из корейского коммьюнити в США.
Написать
16 декабря 2020 17:09
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер без цензуры
Трейлер без цензуры
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши