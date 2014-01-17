Медведи-соседи, 2014

Продолжение истории о двух веселых медведях. Друзья Бриар и Брамбу по-прежнему ведут борьбу со своим главным противником - лесорубом Виком. Однако, спасая лес от вырубки, медведи не забывают и о других добрых делах. Так, узнав, что в лесу потерялась маленькая девочка, они спешат ей на помощь. Вскоре выясняется, что за малышкой охотятся два опасных бандита - они должны найти девочку и доставить ее к своему боссу. Разумеется, Бриар и Брамбу не дадут в обиду свою новую подругу и устроят злодеям такое, что мало не покажется!