Медведи-соседи, 2014

Продолжение истории о двух веселых медведях. Друзья Бриар и Брамбу по-прежнему ведут борьбу со своим главным противником - лесорубом Виком. Однако, спасая лес от вырубки, медведи не забывают и о других добрых делах. Так, узнав, что в лесу потерялась маленькая девочка, они спешат ей на помощь. Вскоре выясняется, что за малышкой охотятся два опасных бандита - они должны найти девочку и доставить ее к своему боссу. Разумеется, Бриар и Брамбу не дадут в обиду свою новую подругу и устроят злодеям такое, что мало не покажется!
Медведям-соседям и вездесущему дровосеку придется стать нянями очутившегося у них в лесу ребенка. Все бы ничего, если бы эта девочка не была до этого похищена и упущена бандитами, которые жаждут ее вернуть и доставить заказчику — главному злодею. Теперь нашим героям предстоит сразиться с плохими парнями и помочь найти дорогу домой малышке.