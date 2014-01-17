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Медведи-соседи Медведи-соседи
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Boonie Bears, to the Rescue!

Медведи-соседи, 2014

2014 / Китай
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение истории о двух веселых медведях. Друзья Бриар и Брамбу по-прежнему ведут борьбу со своим главным противником - лесорубом Виком. Однако, спасая лес от вырубки, медведи не забывают и о других добрых делах. Так, узнав, что в лесу потерялась маленькая девочка, они спешат ей на помощь. Вскоре выясняется, что за малышкой охотятся два опасных бандита - они должны найти девочку и доставить ее к своему боссу. Разумеется, Бриар и Брамбу не дадут в обиду свою новую подругу и устроят злодеям такое, что мало не покажется!

  • “Медведи-соседи” стали самым успешным анимационным фильмом, выпущенным в Китае - уже в первые дни проката кассовые сборы составили 17 миллионов долларов. 
  • Общая сумма кассовых сборов мультфильма составила 40 000 000 долларов. В России “Медведи-соседи” “заработали” чуть больше 198 000 долларов. 
  • Полнометражный мультфильм стал продолжением одноименного сериала. До премьеры полного метра мультсериал шел в Китае уже 8 лет, было выпущено более 300 серий. Впоследствии было выпущено еще пять анимационных фильмов, премьера шестого - “Медведи-соседи: Дикая жизнь” - запланирована на февраль 2021 года.  
  • В русской озвучке главные герои разговаривают голосами Тимура Батрутдинова и Дмитрия Хрусталева. 

Медведям-соседям и вездесущему дровосеку придется стать нянями очутившегося у них в лесу ребенка. Все бы ничего, если бы эта девочка не была до этого похищена и упущена бандитами, которые жаждут ее вернуть и доставить заказчику — главному злодею. Теперь нашим героям предстоит сразиться с плохими парнями и помочь найти дорогу домой малышке.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 октября 2014
Премьера онлайн 28 ноября 2019
Премьера в мире 17 января 2014
Возраст 0+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Фуюань Лью
В ролях
Рик Джей Глен
Шиван Ламсден
Тони Томпсон
Джастин Джозеф Вилер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Медведи-соседи 5 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Иван Доронин 18 июня 2019, 21:37
а будут ли выходить новые серии в 2019 году?
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Переводчик
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