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Безумная свадьба Безумная свадьба
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Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?

Безумная свадьба, 2014

2014 / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Главные герои фильма, мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий.
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 июля 2014
Премьера в мире 16 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Филипп де Шоврон
Филипп де Шоврон
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Шанталь Лоби
Шанталь Лоби
Эри Абиттан
Эри Абиттан
Меди Садун
Меди Садун
Фредерик Чау
Все актеры и съемочная группа
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Безумная свадьба
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 6 июля 2020, 21:04
хороший французский фильм!
5 баллов из 10ти!
в очередной раз отмечаю, что французы, пропитываемые толерантностью, жуткие расисты ;))
только вот,… Читать дальше…
Морская 12 февраля 2016, 21:57
Фильм смотрела еще в мае в Париже.После просмотра на выходе из кинотеатра у моей дочери взяли интервью - какое ее мнение о фильме.Во Франции очень… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
11 неприлично глупых комедий, которые мы искренне любим И совсем этого не стыдимся!
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1 апреля 2022 19:25
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