В центре повествования женщина-прокурор, решившая стать домохозяйкой. Однако детей героини похищают после того, как она приглашает в дом симпатичного незнакомца, дожидавшегося неподалеку эвакуатора.
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