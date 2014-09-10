Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Никаких добрых дел
5.6
Никаких добрых дел - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Никаких добрых дел
5.6

Никаких добрых дел

, 2014
No Good Deed
США / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Никаких добрых дел
5.6
Никаких добрых дел - Трейлер 1
Никаких добрых дел  Трейлер 1

О фильме

В центре повествования женщина-прокурор, решившая стать домохозяйкой. Однако детей героини похищают после того, как она приглашает в дом симпатичного незнакомца, дожидавшегося неподалеку эвакуатора.

В ролях

Идрис Эльба
Идрис Эльба
Colin
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Terry
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Meg
Кейт дель Кастильо
Кейт дель Кастильо
Alexis
Генри Симмонс
Генри Симмонс
Jeffrey
Фрэнк Бреннан
Кенни Альфонсо
Javier
Mirage Moonschein
Ryan
Dan Caudill
Cop
Tatom Pender
Sally
Kelly O'Neal
Officer Jacobs
Режиссер Сэм Миллер
Сценарист Айми Лэгос
Композитор Пол Хаслингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 7 ноября 2014
Премьера в мире 10 сентября 2014
Дата выхода
11 сентября 2014 Россия 16+
11 сентября 2014 Аруба
21 ноября 2014 Великобритания
20 ноября 2014 Германия
30 октября 2014 Дания
11 сентября 2014 Ирак
11 сентября 2014 Казахстан
11 сентября 2014 Кувейт
11 сентября 2014 Ливан
11 марта 2015 Нидерланды
12 сентября 2014 США
11 сентября 2014 Таиланд
10 сентября 2014 Тринидад и Тобаго
11 сентября 2014 Украина
10 декабря 2014 Франция
14 ноября 2014 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $13 200 000
Сборы в мире $54 323 210
Производство Screen Gems, Will Packer Productions
Другие названия
No Good Deed, Favor Peligroso, Double Trahison, Intruso Suspeito, Kapımdaki Tehlike, Keine gute Tat, Le Diable à ma porte, Mauvaises intentions, Mitte ainsatki heategu, Nebezpečný cudzinec, Nicio faptă bună, No Good Deed: Double Trahison, O Intruso, Obsesja zazdrości, Ossessione omicida, Pro dobrotu na žebrotu, Sin escrúpulos, Tomboló bosszúvágy, Yaxsi Emel Yoxdur, Κατ' οίκον απειλή, Никаких добрых дел, Няма добро дело, 危險行為, 善き人に悪魔は訪れる, כוונות טובות, מעשה לא טוב, Le Diable a ma porte, אף מעשה טוב

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Никаких добрых дел - Трейлер 1
Никаких добрых дел Трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Colin Извините. Не хотел вас беспокоить. Просто потерял управление машиной и разбил её, и...
Terry Вы в порядке?
Colin Со мной всё нормально. Просто авария случилась. Можно у вас телефон?
Terry Вы тут рядом живёте?
Colin Да, на Ривер Роуд... Мне даже заходить не нужно. Я тут постою. Вы мне телефон подадите, дверь закроете.
Terry Я кормлю дочку. Скоро вернусь.
Colin Хорошо, спасибо.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Никаких добрых дел

Одержимость
Одержимость драма, триллер
2009, США
5.0
Посторонние
Посторонние триллер
2021, США
5.0
Опасная связь
Опасная связь драма, триллер
2020, США
4.0
Грехопадение
Грехопадение драма, триллер
2020, США
5.0
Незваный гость
Незваный гость ужасы, драма, триллер, детектив
2019, США
5.0
Тайная одержимость
Тайная одержимость драма, мистика, триллер
2019, США
4.0
Раздражительность
Раздражительность комедия, драма
2018, США
5.0
Проникновение
Проникновение триллер
2018, США
5.0
Наваждение
Наваждение триллер
2017, США
5.0
Найди меня, если сможешь
Найди меня, если сможешь драма
2016, Великобритания
6.0
Все тайное становится явным
Все тайное становится явным ужасы, драма, мелодрама, триллер, детектив, криминал
2016, США
5.0
Идеальный парень
Идеальный парень триллер
2015, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
Раз в неделю щедро солю всю ванную комнату: напрочь забыла об одной надоедливой проблеме
Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше