Colin Извините. Не хотел вас беспокоить. Просто потерял управление машиной и разбил её, и...

Terry Вы в порядке?

Colin Со мной всё нормально. Просто авария случилась. Можно у вас телефон?

Terry Вы тут рядом живёте?

Colin Да, на Ривер Роуд... Мне даже заходить не нужно. Я тут постою. Вы мне телефон подадите, дверь закроете.

Terry Я кормлю дочку. Скоро вернусь.