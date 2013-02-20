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Постер фильма Aroused: Откровения лучших порномоделей
5.1
Aroused: Откровения лучших порномоделей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Aroused: Откровения лучших порномоделей
5.1

Aroused: Откровения лучших порномоделей

, 2013
Aroused
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Aroused: Откровения лучших порномоделей
5.1
Aroused: Откровения лучших порномоделей - Трейлер
Aroused: Откровения лучших порномоделей  Трейлер

О фильме

Эксклюзивный доступ и возможность познакомиться ближе с 16-ю самыми успешными женщинами киноиндустрии для взрослых. В процессе интимной фотосессии в непринужденном разговоре они проливают свет на свою жизнь, а всемирно известный фотограф Дебора Андерсон становится летописцем их историй.

Откровенные рассказы о жизни и ответы на вопросы, почему они выбрали именно этот путь, что послужило причиной выбора, впечатления о первом опыте — героини фильма всегда были сдержанны и никогда ранее не давали интервью о своей частной жизни. Дебора стала первым режиссером, которому удалось вывести девушек на откровенную беседу, которая позволяет поделиться со зрителями чем-то гораздо большим, чем просто просто видом обнаженного тела на экране.

Истинная внутренняя красота и уязвимость девушек, тела которых вам так хорошо знакомы, затрагивают глубины души. Их искренность буквально пьянит. После того, как вы услышите их рассказы, вы больше никогда не сможете смотреть на них как прежде.

Фотограф Дебора Андерсон работала со многими знаменитостями, среди которых Джуд Лоу, Моби, Джордж Клуни, Кид Рок и др. Более того перед ее объективом в откровенном виде позировали Линси Лохан, Шэрон Стоун и Синди Кроуфорд.

В ролях

Белладонна
Self
Кэйден Кросс
Self
Лиза Энн
Self
Кацуми
Self
Тиган
Self
Эш Халливуд
Self
Мисти Стоун
Self
Джесси Джейн
Self
Таня Тейт
Self
Асфиксия Нуар
Self
Режиссер Дебора Андерсон
Композитор Damion Anderson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 февраля 2013
Дата выхода
20 февраля 2014 Россия AKM 18+
20 февраля 2014 Беларусь
20 февраля 2014 Казахстан
28 марта 2014 Литва N-18
20 февраля 2013 США
20 февраля 2014 Украина
Бюджет $150 000
Производство Cherry On Top
Другие названия
Aroused, Erotische Geständnisse der Porno-Queens, Labāko pornomodeļu atzīšanās, Откровения лучших порномоделей, 裸の告白 〜彼女たちの場合〜

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Aroused: Откровения лучших порномоделей - Трейлер
Aroused: Откровения лучших порномоделей Трейлер
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