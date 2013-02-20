Эксклюзивный доступ и возможность познакомиться ближе с 16-ю самыми успешными женщинами киноиндустрии для взрослых. В процессе интимной фотосессии в непринужденном разговоре они проливают свет на свою жизнь, а всемирно известный фотограф Дебора Андерсон становится летописцем их историй.

Откровенные рассказы о жизни и ответы на вопросы, почему они выбрали именно этот путь, что послужило причиной выбора, впечатления о первом опыте — героини фильма всегда были сдержанны и никогда ранее не давали интервью о своей частной жизни. Дебора стала первым режиссером, которому удалось вывести девушек на откровенную беседу, которая позволяет поделиться со зрителями чем-то гораздо большим, чем просто просто видом обнаженного тела на экране.

Истинная внутренняя красота и уязвимость девушек, тела которых вам так хорошо знакомы, затрагивают глубины души. Их искренность буквально пьянит. После того, как вы услышите их рассказы, вы больше никогда не сможете смотреть на них как прежде.

Фотограф Дебора Андерсон работала со многими знаменитостями, среди которых Джуд Лоу, Моби, Джордж Клуни, Кид Рок и др. Более того перед ее объективом в откровенном виде позировали Линси Лохан, Шэрон Стоун и Синди Кроуфорд.