Двойник, 2013

Современный взгляд на сюжет одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Ничем не примечательный неудачник Саймон ведет унылую и полную разочарований жизнь. Казалось бы, с таким, как он, не может случиться ничего необычного, но в один прекрасный день в конторе, где служит герой, появляется Джеймс – внешне двойник Саймона, но полная его противоположность по характеру.
Саймон — робкий человек, работающий в государственной организации, которого презирает собственная мать и игнорирует девушка его мечты. В контору, где он работает, приходит новый сотрудник по имени Джеймс, который является точной физической копией Саймона, но при этом он самоуверен, харизматичен и пользуется популярностью у женщин. Двойник постепенно прибирает к рукам жизнь героя.
Этот случай знакомит его с Ханной. Героиня работает в той же фирме, и позвала Саймона на корпоративный бал. Нищенствующий… Читать дальше…