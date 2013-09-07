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Двойник Двойник
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The Double

Двойник, 2013

2013 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Современный взгляд на сюжет одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Ничем не примечательный неудачник Саймон ведет унылую и полную разочарований жизнь. Казалось бы, с таким, как он, не может случиться ничего необычного, но в один прекрасный день в конторе, где служит герой, появляется Джеймс – внешне двойник Саймона, но полная его противоположность по характеру.

  • Съемки картины прошли в заброшенном офисе на окраине Лондона. Уличные сцены снимали ночь, сцены в помещениях – днем.
  • Для съемок “Двойника” Ричард Айоади собрал группу кинематографистов, работавших над его дебютным фильмом “Субмарина” – оператора Эрика Уилсона, композитора Эндрю Хьюита, монтажера Ника Фентона, актеров Крейга Робертса, Ясмин Пейдж, Ноа Тейлора, Салли Хокинс, Пэдди Консидайна и Джемму Чан.
  • Первая реплика Мелани Пападопулос (Ясмин Пейдж) является отсылкой к роману “Идиот” Федора Достоевского.
  • Фортепианный мотив в фильме взят из песни Франца Шуберта “Der Doppelgänger”, рассказывающей историю о человеке и его злом близнеце.
  • За экранизацию “Двойника” в 1996 году едва не взялся Роман Полански. Главные роли в его фильме должны были исполнить Джон Траволта, Изабель Аджани, Джон Гудман и Жан Рено. Накануне старта съемок Траволта поссорился с режиссером из-за правок к сценарию и покинул проект, и вскоре работа над фильмом была прекращена.

Саймон — робкий человек, работающий в государственной организации, которого презирает собственная мать и игнорирует девушка его мечты. В контору, где он работает, приходит новый сотрудник по имени Джеймс, который является точной физической копией Саймона, но при этом он самоуверен, харизматичен и пользуется популярностью у женщин. Двойник постепенно прибирает к рукам жизнь героя.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера в мире 7 сентября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Ричард Айоади
Ричард Айоади
В ролях
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двойник 7 постеров
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Двойник
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
gospodinelf 14 июля 2018, 06:25
Триллер по Достоевскому


Этот случай знакомит его с Ханной. Героиня работает в той же фирме, и позвала Саймона на корпоративный бал. Нищенствующий… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А что бы было, если бы Дос, писал сейчас, сейчас и про нас. Ах, это было было техножуть, никак иначе. Выключите свет, не берите поп-корн, сейчас… Читать дальше…
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