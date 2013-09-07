Двойник, 2013

Современный взгляд на сюжет одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Ничем не примечательный неудачник Саймон ведет унылую и полную разочарований жизнь. Казалось бы, с таким, как он, не может случиться ничего необычного, но в один прекрасный день в конторе, где служит герой, появляется Джеймс – внешне двойник Саймона, но полная его противоположность по характеру.