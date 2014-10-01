Globe: Юлий Цезарь, 2014

Когда победоносный Цезарь возвращается в Рим после завоеваний практически диктатором, Брут и его друзья-республиканцы принимают решение, что амбиции императора нужно осадить – что в переводе на римский может означать только убийство. Однако когда страшное дело уже сделано, заговорщикам придётся столкнуться с властным Марком Антонием и племянником Цезаря Октавием. Будет ли отмщён дух Цезаря?

Шекспировская трагедия поднимает вопросы диктатуры и республиканства, личной добродетели и кровожадности толпы, а также повествует о тайных механизмах взаимодействия власть имущих. В этой страстной постановке Доминика Дромгула использовались настоящие костюмы и сценическое оформление эпохи Возрождения.