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Globe: Юлий Цезарь
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Julius Caesar

Globe: Юлий Цезарь, 2014

2014 / Великобритания
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О фильме

Когда победоносный Цезарь возвращается в Рим после завоеваний практически диктатором, Брут и его друзья-республиканцы принимают решение, что амбиции императора нужно осадить – что в переводе на римский может означать только убийство. Однако когда страшное дело уже сделано, заговорщикам придётся столкнуться с властным Марком Антонием и племянником Цезаря Октавием. Будет ли отмщён дух Цезаря?

Шекспировская трагедия поднимает вопросы диктатуры и республиканства, личной добродетели и кровожадности толпы, а также повествует о тайных механизмах взаимодействия власть имущих. В этой страстной постановке Доминика Дромгула использовались настоящие костюмы и сценическое оформление эпохи Возрождения.

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Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 октября 2014
Премьера в мире 1 октября 2014
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Доминик Дромгул
В ролях
Джордж Ирвинг
Люк Томпсон
Джо Джеймсон
Энтони Хоуэлл
Том МакКэй
Том МакКэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Globe: Юлий Цезарь 1 постер
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