Кумико живёт в захламлённой, тесной квартире в Токио со своим питомцем — кроликом по имени Бунзо. Она работает в офисе, в котором механически готовит чай и ходит в химчистку для своего недалёкого босса. В своё свободное время она упоенно смотрит известный американский фильм на затёртой видео-кассете. Перематывая назад и вперёд, она педантично пытается определить место, где выброшенный на берег дипломат с награбленным добром оказался закопанным по сюжету фильма. После долгих часов изучения, убеждённая, что ей судьбой предназначено найти эти деньги, Кумико отправляется на его поиски в США, в суровую зиму Миннесоты.
|20 января 2014
|Россия
|16+
|23 апреля 2015
|Бразилия
|20 февраля 2015
|Великобритания
|20 января 2014
|Казахстан
|18 марта 2015
|США
|20 января 2014
|Украина