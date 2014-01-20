Кумико живёт в захламлённой, тесной квартире в Токио со своим питомцем — кроликом по имени Бунзо. Она работает в офисе, в котором механически готовит чай и ходит в химчистку для своего недалёкого босса. В своё свободное время она упоенно смотрит известный американский фильм на затёртой видео-кассете. Перематывая назад и вперёд, она педантично пытается определить место, где выброшенный на берег дипломат с награбленным добром оказался закопанным по сюжету фильма. После долгих часов изучения, убеждённая, что ей судьбой предназначено найти эти деньги, Кумико отправляется на его поиски в США, в суровую зиму Миннесоты.