Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кумико – охотница за сокровищами
Постер фильма Кумико – охотница за сокровищами
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Кумико – охотница за сокровищами

Кумико – охотница за сокровищами

Kumiko, the Treasure Hunter 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кумико живёт в захламлённой, тесной квартире в Токио со своим питомцем — кроликом по имени Бунзо. Она работает в офисе, в котором механически готовит чай и ходит в химчистку для своего недалёкого босса. В своё свободное время она упоенно смотрит известный американский фильм на затёртой видео-кассете. Перематывая назад и вперёд, она педантично пытается определить место, где выброшенный на берег дипломат с награбленным добром оказался закопанным по сюжету фильма. После долгих часов изучения, убеждённая, что ей судьбой предназначено найти эти деньги, Кумико отправляется на его поиски в США, в суровую зиму Миннесоты.

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 10 июля 2014
Премьера в мире 20 января 2014
Дата выхода
20 января 2014 Россия 16+
23 апреля 2015 Бразилия
20 февраля 2015 Великобритания
20 января 2014 Казахстан
18 марта 2015 США
20 января 2014 Украина
Сборы в мире $739 623
Производство Lila 9th Productions, Ad Hominem Enterprises
Другие названия
Kumiko, the Treasure Hunter, Aardekütt Kumiko, În cautarea comorii, Kumiko, Kumiko, a Caçadora de Tesouros, Kumiko, a kincsvadász, Kumiko, Hazine Avcısı, Κουμίκο, η κυνηγός του θησαυρού, Кумико - охотница за сокровищами, Кумико, търсачката на съкровища, トレジャーハンター・クミコ, 久美子的奇異旅程
Режиссер
Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
В ролях
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Нобуюки Кацубэ
Ширли Венард
Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
Нэйтан Зеллнер
Нэйтан Зеллнер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кумико – охотница за сокровищами
Акварель 6.6
Акварель (2018)
Скелеты Железного острова 6.4
Скелеты Железного острова (2009)
Усы 6.7
Усы (2005)
Куклы 7.3
Куклы (2002)
Карта звуков Токио 6.6
Карта звуков Токио (2009)
Девица 5.5
Девица (2018)
Последнее лето 5.8
Последнее лето (2014)
Норвежский лес 7.0
Норвежский лес (2010)
47 ронинов 6.7
47 ронинов (2013)
Вавилон 7.5
Вавилон (2006)
Братья Блум 6.7
Братья Блум (2008)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше