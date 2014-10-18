История Бейли начинается не совсем как в сказке. В свадебном платье, с тремя собаками и под проливным дождем она прячется в самой обычной забегаловке, чтобы рассказать свою историю двум случайным знакомым. Так уж получалось, что после расставания с очередным парнем ей доставалась его собака. Так произошло и в последний раз, когда стоя перед алтарем Бейли сбежала вместе со своими собаками.