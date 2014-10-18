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Постер фильма Собаки моих бывших
5.9
Киноафиша Фильмы Собаки моих бывших
5.9

Собаки моих бывших

, 2014
My Boyfriends' Dogs
США / комедия / 18+
Постер фильма Собаки моих бывших
5.9

О фильме

История Бейли начинается не совсем как в сказке. В свадебном платье, с тремя собаками и под проливным дождем она прячется в самой обычной забегаловке, чтобы рассказать свою историю двум случайным знакомым. Так уж получалось, что после расставания с очередным парнем ей доставалась его собака. Так произошло и в последний раз, когда стоя перед алтарем Бейли сбежала вместе со своими собаками.

В ролях

Эрика Кристенсен
Эрика Кристенсен
Bailey
Терил Ротери
Dina
Джереми Гилбо
Eric
Эмили Холмс
Amber
Джесси Хатч
Wade
Тайрон Лейтсо
Cole
Оливер Райс
Оливер Райс
Jonathan
Джойс Девитт
Nikki
Майкл Копса
Louie
Jeb Beach
Travis
Режиссер Терри Ингрэм, Terry Ingram
Сценарист Гэри Голдштайн, Jon Maas, Dandi Daley Mackall
Композитор Майкл Ричард Плауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 октября 2014
Дата выхода
18 октября 2014 Россия 12+
18 октября 2014 Казахстан
18 октября 2014 Украина
Производство Boyfriend's Dogs Films, Gross-Weston Productions, Howard Braunstein Films
Другие названия
My Boyfriends' Dogs, Vztah pro psa, À la recherche de l'homme idéal, Expasik kutyái, Le meilleur ami de la femme, Minu peigmehe koerad, Mis novios, sus perros y yo, Moji nesuđeni psi, Tutti i cani dei miei ex, Ubetinget kærlighed, Um Amor Verdadeiro, Кучетата на приятелите ми, Собаки моих бывших, My Boyfriend's Dog, A la recherche de l'homme idéal, My Boyfriend's Dogs, My Boyfriends's Dogs

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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