7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
Патруль времени

Predestination 18+
Действие фантастического триллера Майкла и Питера Спиригов разворачивается в далеком будущем. В центре сюжета оказывается агент из Бюро Времени – организации, использующей машину времени для предотвращения преступлений. Перед тем, как уйти в отставку, герой отправляется на свою последнюю миссию, даже не подозревая, что это путешествие в Нью-Йорк 1970-х самым радикальным образом изменит его судьбу.

  • Сценарий к фильму написан по мотивам рассказа 1958 года “Все вы зомби...” Роберта Хайнлайна, а сама картина содержит отсылки не только к первоисточнику, но и к самому автору. Например, в сцене, где Джон покупает пишущую машинку в магазине, продавщица держит в руках экземпляр романа Хайнлайна “Луна – суровая хозяйка”.
  • На снимке здания Crosby Shoes, который можно заметить в начале фильма, на самом деле изображен взорвавшийся 26 апреля 1986 года реактор № 4 Чернобыльской атомной электростанции.
  • В сцене, где герой Итана Хоука смотрит на часы, на циферблате отображается реальная дата рождения актера.
  • Третье появление Ноа Тейлора в роли “супервайзора” путешественников во времени. Похожих персонажей актер сыграл в “Ванильном небе” (2001) и “Грани будущего” (2014).
  • Итан Хоук и режиссеры братья Спириг ранее работали вместе над “Воинами света” (2009).
  • Фильм снимали в Мельбурне, Австралия, в том числе в монастыре Абботсфорд.
     

В свете нового изобретения машины времени, мир вступил в эру новых технологий и возможностей. Научные исследования привели к созданию устройства, которое позволяет перемещаться во времени, исправлять ошибки прошлого и предотвращать возможные преступления еще до их совершения. Для этого специально отобраны лучшие полицейские, обученные использовать это удивительное новшество в работе.
Главный герой - полицейский времени, который стал настоящим специалистом в предотвращении преступлений, используя машину времени. Он смог помешать множеству преступлений и предотвратить катастрофы, но он встречается с новой опасностью, которая ставит под вопрос существование самого города Нью-Йорк. Теперь ему придется противостоять этой угрозе, поймать преступника и предотвратить гибель тысяч невинных жителей города. Герой сталкивается с самым трудным вызовом в своей карьере и должен использовать все свои знания, навыки и ресурсы, чтобы предотвратить надвигающееся зло.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 ноября 2014
Премьера в мире 8 марта 2014
Дата выхода
4 декабря 2014 Россия Top Film Distribution 16+
28 августа 2014 Австралия
4 декабря 2014 Беларусь
24 декабря 2014 Бразилия
20 февраля 2015 Великобритания
4 декабря 2014 Германия
26 марта 2015 Гонконг
30 декабря 2014 Индонезия
20 февраля 2015 Ирландия
1 июля 2015 Италия
4 декабря 2014 Казахстан
9 января 2015 Китай
28 августа 2014 Мексика C
30 июля 2015 Португалия
9 января 2015 США
4 декабря 2014 Украина
1 декабря 2014 Франция
19 декабря 2014 Эстония
7 января 2015 Южная Корея
28 февраля 2015 Япония
MPAA R
Бюджет $5 100 000
Сборы в мире $4 942 449
Производство Screen Australia, Screen Queensland, Blacklab Entertainment
Predestination, Predestinación, Prédestination, Predestination: Paradox času, Preodredište, Bedistsera, Časovni agent, Ettemääratus, Időhurok, Lemtis, O Predestinado, Predestinado, Przeznaczenie, Tiền Định, Zamanın Ötesinde, Ταξιδιώτης στον χρόνο, Патрул във времето, Патруль времени, Предодређење, Предопределен, Призначення, プリデスティネーション, 前目的地, 超時空攔截
Режиссер
Майкл Спириг
Майкл Спириг
Питер Спириг
Питер Спириг
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Сара Снук
Сара Снук
Кристофер Кирби
Кристофер Кирби
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про путешествия во времени и параллельные миры Фильмы про путешествия во времени и параллельные миры

7.5
7.4 IMDb
Патруль времени

«Предопределение», – а именно так называется фильм: Predestination; ни о каком «патруле времени» здесь не идет и речи, – один из самых радикальных приколов (дурацкое слово, но оно тут наиболее уместно) в истории кинематографа. Возможно, если говорить о фабуле, самый радикальный. И, собственно, этим грандиозным приколом картина совершенно исчерпывается. Посему, дабы сказать о «Предопределении» хоть что-нибудь существенное, необходимо раскрыть его ключевой – и единственный – сюжетный финт, то…
Foggy 30 ноября 2015, 23:53
обычный середнячок...главная ошибка - это манера повествования, потому что натурально хохма творится на экране, и воспринимать это серьезно, как… Читать дальше…
fanbunga 6 декабря 2015, 10:10
Ух, накрутили...Петли идут прямо серпантином.
Пробовала своим пересказывать сюжет, ржут и руками машут. А смотреть было ничо так, интересно. Экшена… Читать дальше…
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Что, если бы вы могли стать свидетелем великих исторических событий или заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу? Рассказываем о семи увлекательных сериалах и фильмах, герои которых путешествуют по разным эпохам.  
17 сентября 2025 15:33
Литература космических масштабов: 7 лучших экранизаций научной фантастики
Литература космических масштабов: 7 лучших экранизаций научной фантастики В преддверии выхода «Дюны» предлагаем вам вспомнить лучшие экранизации научно-фантастических книг.
11 августа 2021 20:00
