Действие фантастического триллера Майкла и Питера Спиригов разворачивается в далеком будущем. В центре сюжета оказывается агент из Бюро Времени – организации, использующей машину времени для предотвращения преступлений. Перед тем, как уйти в отставку, герой отправляется на свою последнюю миссию, даже не подозревая, что это путешествие в Нью-Йорк 1970-х самым радикальным образом изменит его судьбу.
В свете нового изобретения машины времени, мир вступил в эру новых технологий и возможностей. Научные исследования привели к созданию устройства, которое позволяет перемещаться во времени, исправлять ошибки прошлого и предотвращать возможные преступления еще до их совершения. Для этого специально отобраны лучшие полицейские, обученные использовать это удивительное новшество в работе.
Главный герой - полицейский времени, который стал настоящим специалистом в предотвращении преступлений, используя машину времени. Он смог помешать множеству преступлений и предотвратить катастрофы, но он встречается с новой опасностью, которая ставит под вопрос существование самого города Нью-Йорк. Теперь ему придется противостоять этой угрозе, поймать преступника и предотвратить гибель тысяч невинных жителей города. Герой сталкивается с самым трудным вызовом в своей карьере и должен использовать все свои знания, навыки и ресурсы, чтобы предотвратить надвигающееся зло.
