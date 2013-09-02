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Лок Лок
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Locke

Лок, 2014

2014 / США / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Камерная драма режиссера Стивена Найта расскажет об одной ночи из жизни прораба из Бирмингема Ивана Лока. Судьбу образцового, на первый взгляд, семьянина и трудолюбивого работника с ног на голову переворачивает один единственный телефонный звонок, сообщающий, что женщина, с которой у Лока случилась короткая любовная связь несколько месяцев назад, ждет от него ребенка.

  • Фильм снимался в течение шести ночей на три разные камеры. Непосредственно Том Харди находился на съемочной площадке, в то время как остальные актеры, разговаривающие с ним по телефону, – в комнате отеля.
  • По словам продюсера Гая Хили, Том Харди был единственным выбором режиссера Стивена Найта на главную роль в “Локе”: Найт счел, что Харди – единственный актер, который сможет поддерживать интерес аудитории, находясь исключительно за рулем автомобиля в течение 80 минут. Сам же Харди согласился сняться в фильме при условии, что Найт напишет сценарий к мини-сериалу Тома “Табу” (2017).
  • Чтобы оживить сцены и держать Тома Харди в напряжении, Стивен Найт рассказывал актерам по телефону новые детали сюжета, которые они затем использовали во время съемок.
  • По словам Стивена Найта, фамилия главного героя отчасти является данью уважения философу Джону Локку.
  • Простуда Лока была включена в сюжет из-за того, что Том Харди на самом деле простудился во время съемок.

Иван Лок живет размеренной жизнью и очень много работает, чтобы добиться успеха. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь, чтобы выжить, ему предстоит выиграть схватку со временем. У него есть всего 90 часов.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 26 июня 2014
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 2 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Стивен Найт
Стивен Найт
В ролях
Том Харди
Том Харди
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Том Холланд
Том Холланд
Оливия Колман
Оливия Колман
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 19 февраля 2016, 00:10
У Мураками (который Харуки) есть похожий по настроению сюжет. Про то, как он пацаном стриг лужайки. Тщательно стриг, на совесть. Прокладывал путь к… Читать дальше…
fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Ответ на сообщение Toporock от 05/07/2014 - 01:27:54
да уж, монологи "к отцу" ни к чему были, шизофренично как-то. Можно подумать, что все… Читать дальше…
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