Иван Лок живет размеренной жизнью и очень много работает, чтобы добиться успеха. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь, чтобы выжить, ему предстоит выиграть схватку со временем. У него есть всего 90 часов.