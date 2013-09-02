Камерная драма режиссера Стивена Найта расскажет об одной ночи из жизни прораба из Бирмингема Ивана Лока. Судьбу образцового, на первый взгляд, семьянина и трудолюбивого работника с ног на голову переворачивает один единственный телефонный звонок, сообщающий, что женщина, с которой у Лока случилась короткая любовная связь несколько месяцев назад, ждет от него ребенка.
Иван Лок живет размеренной жизнью и очень много работает, чтобы добиться успеха. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь, чтобы выжить, ему предстоит выиграть схватку со временем. У него есть всего 90 часов.
да уж, монологи "к отцу" ни к чему были, шизофренично как-то. Можно подумать, что все… Читать дальше…