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Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
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Teenage Mutant Ninja Turtles

Черепашки-ниндзя, 2014

2014 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Нью-Йорк уже практически оказался во власти Шреддера и его преступного клана Футов, надежда пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали — из канализаци. Четверка героев — гигантских антропоморфных черепашек-ниндзя, а также их сенсей, крыса Сплинтер, — бросают вызов злодею в бронированном костюме. Благодаря вездесущей камере репортера Эйприл О’Нил сражение со злом будет происходить прямо на наших глазах. 

  • Изначально головорезы-мутанты кабан Бибоп и носорог Рокстеди должны были присутствовать в качестве антагонистов в этом фильме. Персонажей вырезали, чтобы они появились в сиквеле — “Черепашки-ниндзя 2”.
  • Этот фильм был выпущен к 30-летию франшизы «Черепашки-ниндзя». 
  • Во внешность мутантов специалисты по спецэффектам заложили черты лиц различных актеров: лицо Леонардо основано на внешности Тома Хэнкса и Рассела Кроу, лицо Рафаэля основано на Расселе Кроу и Клинте Иствуде, внешность Донателло основана на актере Леонарде Нимой, лицо Микеланджело было основано на внешности Билла Мюррея. 
  • В фильме Эйприл О’Нил носит желтую куртку. Это дань уважения этому персонажу из мультфильма “Черепашки-ниндзя”, где она носит желтый комбинезон.
  • В фильме Шреддер произносит фразу: “Сегодня вечером я отобедаю черепашьим супом” — фирменную реплику этого персонажа из мультфильма “Черепашки-ниндзя: Шреддер и Сплинтер”.

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает своё предназначение четвёрка отверженных братьев — Черепашки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с бесстрашным репортёром Эйприл и её саркастическим оператором Верном Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шреддера.

7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 августа 2014
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 7 августа 2014
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джонатан Либесман
В ролях
Меган Фокс
Меган Фокс
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Все актеры и съемочная группа
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Черепашки-ниндзя
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Всякий раз, когда Голливуд самозабвенно сигает на очередное дно абсурда, снизу – из Голливуда же – уверенно барабанят кулаком. Стоило встать на страже Галактики вооруженному до зубов и саркастичному гопнику-еноту, как снизу, из нью-йоркской канализации, постучали черепашки-ниндзя. То, что вначале, три десятилетия назад, было задумано в качестве пародийного стеба, уже давно стало предметом коммерческого масскульта («Подобно любым детям, они необычайно быстро привязались к…
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Очевидец 16 февраля 2016, 02:27
Фильм представляет собой попытку "экранизировать" мультфильм, ничего не меняя и не адаптируя для обычного кинофильма. Мультперсонажи… Читать дальше…
Kirill86 16 февраля 2016, 02:29
Ну что: на мой взгляд это пока лучший фильм этого лета, возможна и полугода))))
Время про летело быстро. Юмор,спецэфекты,экшен все супер. Это… Читать дальше…
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