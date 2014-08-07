Черепашки-ниндзя, 2014

Когда Нью-Йорк уже практически оказался во власти Шреддера и его преступного клана Футов, надежда пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали — из канализаци. Четверка героев — гигантских антропоморфных черепашек-ниндзя, а также их сенсей, крыса Сплинтер, — бросают вызов злодею в бронированном костюме. Благодаря вездесущей камере репортера Эйприл О’Нил сражение со злом будет происходить прямо на наших глазах.
Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шреддера и его зловещего Клана Футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает своё предназначение четвёрка отверженных братьев — Черепашки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с бесстрашным репортёром Эйприл и её саркастическим оператором Верном Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шреддера.
Время про летело быстро. Юмор,спецэфекты,экшен все супер. Это… Читать дальше…