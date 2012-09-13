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Недетские игры Недетские игры
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Come Out and Play

Недетские игры, 2012

2012 / Мексика
2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Это мексиканский фильм ужасов от таинственного хоррор-режиссера из Беларуси, который предпочитает скрывать собственную личность даже от актеров и съемочной команды и называет себя очень лаконично – Макинов. «Недетские игры» можно по праву назвать кинематографическим детищем Макинова, ведь он не только восседал в режиссерском кресле, но также проделал работу сценариста, продюсера, оператора и монтажера. В основу сюжета лег роман испанского писателя и журналиста Хуана Хосе Планса.

  • Слоган триллера: «Выходи, выходи, где ты спрятался? Выходи - поиграем».
  • Роли первого плана исполнили: американская модель и актриса, известная по кинодраме 1999 года «С широко закрытыми глазами», – Винесса шоу, а также актер кино и телевидения Эбон Мосс-Бакрак.
  • Оригинальное название фильма – «Come Out and Play», то есть «Выходи и поиграй».
  • Премьерный показ состоялся 13 сентября 2013 года в рамках Международного фестиваля кино в Торонто.
  • Кинематографический проект Макинова является ремейком старого испанского ужастика Нарсисо Ибаньеса Серрадора под названием «Кто может убить ребенка?» (1976).
  • «Недетские игры» – это фильм-посвящение героям-мученикам Сталинграда.

Молодая супружеская пара, Бет и Фрэнсис, находясь в отпуске, отправляются на красивый, но очень отдаленный остров. Бет беременна, и молодожены хотят насладиться последним своим совместным отдыхом перед рождением ребенка. По прибытию они замечают, что, несмотря на огромное количество местных детей, взрослые здесь практически отсутствуют. Первоначально они списывают этот факт на недавно прошедший фестиваль, но очень скоро понимают, что есть другое, более зловещее всему объяснение. И теперь они оба должны противостоять террору и принимать опасные и сложные решения, чтобы попытаться убраться с этого острова живыми.

2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 марта 2014
Премьера в мире 13 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик UMS Film
Режиссер
Макинов
В ролях
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Винесса Шоу
Винесса Шоу
Херардо Тарасена
Алехандро Альварес
Все актеры и съемочная группа
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Недетские игры

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