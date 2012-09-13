Недетские игры, 2012

Молодая супружеская пара, Бет и Фрэнсис, находясь в отпуске, отправляются на красивый, но очень отдаленный остров. Бет беременна, и молодожены хотят насладиться последним своим совместным отдыхом перед рождением ребенка. По прибытию они замечают, что, несмотря на огромное количество местных детей, взрослые здесь практически отсутствуют. Первоначально они списывают этот факт на недавно прошедший фестиваль, но очень скоро понимают, что есть другое, более зловещее всему объяснение. И теперь они оба должны противостоять террору и принимать опасные и сложные решения, чтобы попытаться убраться с этого острова живыми.