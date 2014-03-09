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Постер фильма Право на любовь
Постер фильма Право на любовь
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Киноафиша Фильмы Право на любовь

Право на любовь

Pravo na lyubov 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

…5 декабря 2011 года, на следующий день после парламентских выборов, произошло невероятное. Жители больших городов России, возмущенные крупномасштабными подтасовками результатов голосования, вышли на митинги. Вышли с плакатами и лозунгами: «Мой голос украли!», «Даешь честные выборы!», «Это наш город!». Этот день навсегда изменил Россию. Люди поняли, что собравшись вместе на многотысячном митинге, они становятся грозной силой, с которой нужно считаться. И последующие митинги, возглавляемые оппозицией, начали собирать все больше и больше протестующих граждан, пока пожар оппозиционных настроений не охватил всю страну…

Омоновец Рома, обыкновенный парень 25-и лет, в свой выходной день оказывается на оппозиционном митинге. Здесь он спасает от ареста девушку Катю. Он влюбляется в нее с первого взгляда, не подозревая, что старший брат Кати — лидер оппозиционной группы…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 марта 2014
Дата выхода
9 марта 2014 Россия 16+
9 марта 2014 Казахстан
9 марта 2014 Украина
Производство Art Pictures Studio, Гравити Партнершип, Major Film company
Другие названия
Pravo na lyubov, The Meeting, Право на любовь
Режиссер
Денис Филюков
В ролях
Алена Константинова
Алена Константинова
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Антон Кукушкин
Антон Кукушкин
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Иван Ивашкин
Иван Ивашкин
Все актеры и съемочная группа
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