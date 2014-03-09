…5 декабря 2011 года, на следующий день после парламентских выборов, произошло невероятное. Жители больших городов России, возмущенные крупномасштабными подтасовками результатов голосования, вышли на митинги. Вышли с плакатами и лозунгами: «Мой голос украли!», «Даешь честные выборы!», «Это наш город!». Этот день навсегда изменил Россию. Люди поняли, что собравшись вместе на многотысячном митинге, они становятся грозной силой, с которой нужно считаться. И последующие митинги, возглавляемые оппозицией, начали собирать все больше и больше протестующих граждан, пока пожар оппозиционных настроений не охватил всю страну…

Омоновец Рома, обыкновенный парень 25-и лет, в свой выходной день оказывается на оппозиционном митинге. Здесь он спасает от ареста девушку Катю. Он влюбляется в нее с первого взгляда, не подозревая, что старший брат Кати — лидер оппозиционной группы…