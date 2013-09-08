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Окулус Окулус
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Oculus

Окулус, 2013

2013 / США
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33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двадцатилетний Тимоти Рассел выписан из психиатрической больницы, полностью излечившийся от детской травмы, когда его отец пытал и убил его мать, прежде чем сам был убит Тимом. Его сестра Кейли встречает его на стоянке и приводит домой. Затем она говорит, что им нужно уничтожить старинное зеркало, которое она нашла, работая на аукционе: по мнению Кейли, именно зеркало повинно в трагедии, ставшей причиной гибели их родителей. Вместе они выкрадывают зеркало, но то, противясь уничтожению, вызывает из прошлого злобные призраки их страданий… 

  • Если бы режиссер Майкл Фланаган согласился снять «Окулуса» в жанре «найденная пленка», ряд студий поддержали бы его еще в 2006 году. Однако Фланаган отказался, так как по его мнению такой формат не подходил для этой истории. 
  • Карен Гиллан была главным кандидатом на роль Кейли, поскольку Майкл Фланаган был большим поклонником ее актерской работы в «Докторе Кто». Это первая роль британской актрисы в американской киноиндустрии. 
  • На большинстве фотографий в доме главных героев изображены отражения или вода. Например, в холле наверху есть черно-белое фото озера, в котором отражаются деревья. На другом снимке показаны две одинаковые белые лодки, плывущие по озеру. 
     

Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в двадцатилетнем возрасте, сестра все еще продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение вышедшее из зеркала стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед…

7.2 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 апреля 2014
Премьера в мире 8 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Джеймс Лэфферти
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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саундтрек фильма Окулус
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Майк Флэнеган снимет фильм ужасов, действие которого развернется на Марсе Картина будет экранизацией романа Кристофера Пайка.
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16 апреля 2021 10:57
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