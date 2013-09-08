Окулус, 2013

Двадцатилетний Тимоти Рассел выписан из психиатрической больницы, полностью излечившийся от детской травмы, когда его отец пытал и убил его мать, прежде чем сам был убит Тимом. Его сестра Кейли встречает его на стоянке и приводит домой. Затем она говорит, что им нужно уничтожить старинное зеркало, которое она нашла, работая на аукционе: по мнению Кейли, именно зеркало повинно в трагедии, ставшей причиной гибели их родителей. Вместе они выкрадывают зеркало, но то, противясь уничтожению, вызывает из прошлого злобные призраки их страданий…