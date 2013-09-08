Окулус, 2013

Двадцатилетний Тимоти Рассел выписан из психиатрической больницы, полностью излечившийся от детской травмы, когда его отец пытал и убил его мать, прежде чем сам был убит Тимом. Его сестра Кейли встречает его на стоянке и приводит домой. Затем она говорит, что им нужно уничтожить старинное зеркало, которое она нашла, работая на аукционе: по мнению Кейли, именно зеркало повинно в трагедии, ставшей причиной гибели их родителей. Вместе они выкрадывают зеркало, но то, противясь уничтожению, вызывает из прошлого злобные призраки их страданий…
Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в двадцатилетнем возрасте, сестра все еще продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение вышедшее из зеркала стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед…