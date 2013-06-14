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Оз: Возвращение в Изумрудный город Оз: Возвращение в Изумрудный город
Киноафиша Фильмы Оз: Возвращение в Изумрудный город
Legends of Oz: Dorothy's Return

Оз: Возвращение в Изумрудный город, 2014

2014 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Стране Оз наши старые знакомые, теперь правители Изумрудного города, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев, обнаруживают, что злой Шут украл метлу своей сестры, покойной Злой Ведьмы Запада, и взял под свой контроль легионы Летающих обезьян. Теперь, когда на карту поставлено будущее страны, Страшила решает использовать свое изобретение под названием Радужный движитель, чтобы призвать в Оз Дороти Гейл и снова спасти королевство. Однако Шут ломает их планы, и Дороти оказывается на другом конце страны. Сможет ли она отыскать дорогу к своим друзьям и спасти изумрудный город от власти злобного создания? 

  • Фильм основан на книге «Дороти из страны Оз», детском романе 1989 года, написанном Роджером С. Баумом с использованием персонажей и локаций, созданных его прадедом Л. Фрэнком Баумом, который написал оригинальный роман «Волшебник из страны Оз» в конце девятнадцатого века.
  • В сцене, где двое китайских солдат, сбитых с ног солдатом Манчкина падают и оказываются втянуты в твистер, созданный Шутом, раздается Крик Вильгельма. 
  • Каждый раз, когда Шут становится измученным и злым, это отражается на его гриме, который превращается в зловещую маску Джокера из серии фильмов о Бэтмене.
  • В отличие от фильма, в конце книги Шут был приговорен к общественным работам. 

Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей. Но оказывается, что старые друзья Дороти -Страшила, Железный Дровосек и Храбрый Лев – исчезли. Путешествуя по стране в поисках своих друзей, Дороти встречает новых попутчиков – Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву.  Дороти должна помочь таким разным героям объединиться, чтобы одолеть нового злодея – шута Джестера, который хочет захватить страну Оз при помощи черной магии.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 10 июля 2014
Премьера в мире 14 июня 2013
Возраст 0+
Прокатчик All Media
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Уилл Финн
В ролях
Лиа Мишель
Лиа Мишель
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Все актеры и съемочная группа
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Оз: Возвращение в Изумрудный город
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