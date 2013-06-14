Оз: Возвращение в Изумрудный город, 2014

В Стране Оз наши старые знакомые, теперь правители Изумрудного города, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев, обнаруживают, что злой Шут украл метлу своей сестры, покойной Злой Ведьмы Запада, и взял под свой контроль легионы Летающих обезьян. Теперь, когда на карту поставлено будущее страны, Страшила решает использовать свое изобретение под названием Радужный движитель, чтобы призвать в Оз Дороти Гейл и снова спасти королевство. Однако Шут ломает их планы, и Дороти оказывается на другом конце страны. Сможет ли она отыскать дорогу к своим друзьям и спасти изумрудный город от власти злобного создания?