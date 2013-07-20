Ветер крепчает, 2013

Юный японец Дзиро мечтает летать и создавать самолеты, вдохновленный знаменитым итальянским авиаконструктором Капрони. Близорукий с юных лет и неспособный быть пилотом, Дзиро присоединяется к крупной японской инженерной компании в 1927 году и становится одним из самых новаторских и опытных конструкторов самолетов в мире. В фильме рассказывается большая часть его жизни, показаны ключевые исторические события, включая Великое землетрясение 1923 года, Великую депрессию, эпидемию туберкулеза и войну Японии. Дзиро встречает и влюбляется в девушку по имени Нахоко, а также растет и дорожит дружбой со своим коллегой Хондзё…
Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко.