Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ветер крепчает Ветер крепчает
Киноафиша Фильмы Ветер крепчает
Kaze tachinu / The Wind Rises

Ветер крепчает, 2013

2013 / Япония
7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Билеты от 120 ₽
Аниме Хаяо Миядзаки о силе детской мечты
Билеты от 120 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Юный японец Дзиро мечтает летать и создавать самолеты, вдохновленный знаменитым итальянским авиаконструктором Капрони. Близорукий с юных лет и неспособный быть пилотом, Дзиро присоединяется к крупной японской инженерной компании в 1927 году и становится одним из самых новаторских и опытных конструкторов самолетов в мире. В фильме рассказывается большая часть его жизни, показаны ключевые исторические события, включая Великое землетрясение 1923 года, Великую депрессию, эпидемию туберкулеза и войну Японии. Дзиро встречает и влюбляется в девушку по имени Нахоко, а также растет и дорожит дружбой со своим коллегой Хондзё…

  • В качестве звуковых эффектов, таких как рев двигателя и звук землетрясения, в фильме в основном использовались человеческие голоса. Сочетая это с традиционной ручной 2D-анимацией, этот мультфильм знаменует возвращение студии Ghibli к прошлому. 
  • После первого показа фильма режиссер Хаяо Миядзаки сказал, что это был первый раз, когда он плакал во время показа своего собственного мультфильма.
  • Обеспокоенный тем, что объемный звук в кинотеатрах отвлечет аудиторию от того, что происходит на экране, Миядзаки приказал сделать фильм с монофоническим звуком.
  • Название фильма взято из стихотворения Поля Валери "Le cimetière marin".

Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни – прекрасную Наоко.

7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 19 февраля 2014
Премьера в мире 20 июля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Патэма наоборот
Патэма наоборот (2013)
7.611111
Ходячий замок
Ходячий замок (2004)
8.963414
Унесенные призраками
Унесенные призраками (2001)
8.639535
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке (1997)
8.157895
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки (1989)
7.5454545
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо (1988)
7.734177
Постер мультфильма Ветер крепчает 5 постеров
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Вымпел
16:25
Искра
12:45 от 120 ₽
Полное расписание и билеты

Ветер крепчает смотреть онлайн

Ветер крепчает
Смотреть
онлайн

Похожие фильмы онлайн

Ходячий замок
 
Унесенные призраками
 
Принцесса Мононоке
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А думаю Миядзаки вне оценок. По крайне мере сейчас, может быть, когда начинал еще - да, сейчас- нет. Старик, романтически мечтающий, плывущий всю… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Удивляюсь я академикам штатовским. Номинировать Ветер на Оскар и отдать премию Замороженной или как её там... Несравнимые же вещи. У Миядзаки такая… Читать дальше…
Отзывы Написать
35 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Киноцентр «Родина» проведет показ последнего мультфильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает» 24 февраля в киноцентре «Родина» состоится показ картины «Ветер крепчает» – последней работы классика японской анимации Хаяо Миядзаки. Начало в 18.10. «Ветер
Написать
15 февраля 2017 15:32
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 1
Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры

«Ветер крепчает» в кинотеатрах

Сегодня 20 сб 23 вс 24 ср 27 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ветер крепчает»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вымпел Свиблово
2D
16:25
Искра Тимирязевская
2D
12:45 от 120 ₽
Каро 10 София Щелковская
2D
15:20
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши